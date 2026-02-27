Хванатите зад волана пияни италианци ще шофират само с алкотестери в колите

Качвате се в колата, натискате бутона за стартиране, но двигателят не пали. Първо трябва да духнете в дрегера. Ако не сте трезви, двигателят остава изключен. Това е вече реалност в Италия, където е въведено задължителното инсталиране на така наречения алкохолен блокер Alcolock за шофьори, хванати за шофиране в нетрезво състояние.

Алкотестерът се свързва с електрониката на колата и блокира стартирането на двигателя, докато водачът не направи тест с алкохол. Ако измерената стойност надвиши разрешената граница, колата не може да бъде стартирана.

Мярката се отнася за хванатите с над 0,8 промила алкохол в кръвта, докато в по-сериозни случаи, над 1,5 промила, периодът на задължително ползване се удължава допълнително. След връщане на шофьорската им книжка, такива водачи имат право да управляват само превозни средства, на които е инсталирана тази система, която струва около 2000 евро и се заплаща от шофьорите.

Идеята на законодателя е да се предотврати повторението на нарушенията и да се намали броят на пътнотранспортните произшествия, свързани с алкохол . Вместо пълна забрана за шофиране или разчитане единствено на глоби, се въвежда механизъм за постоянен контрол - един вид "условна свобода" зад волана.