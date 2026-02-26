Най-големият тренд и през 2026 г. ще бъде печеленето на пари чрез акции, облигации и криптовалута. Все повече стават клиентите на счетоводни къщи в България, които търсят помощта на експерти за да управляват своите финанси. Особено свързаните с използването на тези инструменти. Противно на общото схващане и у нас има предприемачи и бизнеси, които отчитат солиден оборот именно от операции с акции, облигации и криптовалута. И тук говорим не само за десетки хиляди, а за стотици хиляди евро. Правилното управление и декларирането на подобни суми е на практика високо рисково без доверен и опитен счетоводител. Ако трябва да препоръчам трите най-важни стъпки за проследяване на прихода ви от финансовите инструменти те ще са:

Всеки месец стриктно подавайте данни на вашият счетоводител!

Инвестирайте в повече от един фонд!

Оставете сложните сметки на експертите!

Когато става дума за това да сте изрядни пред държавата имайте предвид, че и на вас може да се наложи регистрация по ДДС (данък добавена стойност) - като физическо лице. Кога и как става това пред кои институции и с какви документи отново най-добре може да ви посъветва експерт.

По отношение на електронната търговия, която набира още по-голяма популярност последните години, също има предизвикателства и особености, за които дори опитният търговец може да не знае, но счетоводителят няма да позволи да пропусне. Пример за това може да бъдат различните начини на плащане от клиента и всички новости около еврото.

И да не забравяме!

Светът на финансите и счетоводството през 2026 г. преминава през най-значимата си трансформация от десетилетия. Вече не говорим просто за „дигитализация“, а за цялостна промяна на ролята на счетоводителя – от човек, който обработва миналото, към стратег, който предвижда бъдещето.

Ето най-актуалните и модерни тенденции, които определят пазара в момента:

Изкуствен интелект (AI) и Пълна автоматизация

Автоматично разпознаване и класификация

Генеративен AI в консултациите

Облачни технологии и Киберсигурност

Защита на данните: Инвестира се все повече в криптиране и киберзастраховане

Калина Вражева

Аз съм Калина Вражева. Счетоводител съм от 14 години, имам опит като експерт в големи компании, а кариерното ми израстване достига своя връх с откриването на собствена счетоводна компания. От експертизата ми в цялостното счетоводно обслужване, човешки ресурси, регистрация, деклариране на ДДС, приключване на финансова година и данъчни консултации вече са се възползвали стотици фирми. А най-новата ми компетенция е тази на медиатор.

Калина Вражева

Фирма Кей Ди Ти Акаунтинг ЕООД