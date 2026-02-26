ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

8 автомобила, излезли от употреба, са преместени о...

Кристалина Георгиева подкрепи усилията на Йемен за икономически реформи

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева

Премиерът и министър на външните работи и емигрантите на Йемен д-р Шая Зиндани получи послание от Управляващата директорка на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

То потвърждава ангажимента на МВФ да подкрепи усилията на йеменското правителство за засилване на необходимите политики и реформи за постигане на икономическа стабилност в Йемен и за насърчаване на по-силен, устойчив и приобщаващ растеж, пише БТА.

Георгиева изрази надежда за приключване на консултациите по член IV с Йемен през следващите седмици.

 „Миналата година беше завършен важен етап с възобновяването на консултациите на МВФ с Йемен по член IV през октомври след 11-годишно прекъсване и се надяваме през следващите седмици да приключим консултациите, започнали през 2025 г.“, посочи тя. 

