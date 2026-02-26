Потреблението в България остана стабилно през 2025 г., но се очаква да отслабне на фона на по-високите цени след изтичането на антиинфлационните мерки, докато политическата несигурност и коалиционните преговори могат да забавят необходимите реформи за отключване на средства от ЕС. Това се посочва в анализ на компанията за кредитно застраховане "Кофас" (Coface) за оценка на държавния риск и бизнес климата, пише БТА.

В анализа се отбелязва още, че в същото време приемането на еврото през 2026 г. се очаква да намали търговските разходи и да подкрепи доверието на инвеститорите.

Оценката на „Кофас“ за държавния риск на България остава B (умерен риск), което отразява продължаващата несигурност по отношение на икономическите и финансовите перспективи, както и възможността за политически напрежения, в допълнение към същественото излагане на климатичен и суверенен риск, отбелязват от компанията. Оценката на бизнес климата се запазва A3 (сравнително благоприятен), като се посочва, че при сравнително отворен вътрешен пазар бизнес средата у нас остава сигурна, макар да са възможни затруднения при събирането на вземания и отделни институционални слабости. Сред ключовите предимства на страната, отбелязани в анализа, са диверсифицираната селскостопанска база, туристическият потенциал, конкурентните производствени разходи, стабилните публични финанси, членството в Шенген и еврозоната. Недостатъците, според анализа, остават свързани с политическата фрагментация, неефективността на публичните услуги и съдебната система, високите нива на корупция и организирана престъпност, както и значителният дял на неформалната икономика.

От „Кофас“ отчитат, че в началото на 2026 г. скоростта на световната икономика е променлива. Налице е очакван растеж от 2,6 процента през тази година, което е леко понижение спрямо 2,8 процента през 2025 г., въпреки международната обстановка, белязана от продължаващи геополитически, финансови и социални рискове, се посочва в анализа. В тази връзка от компанията правят седем промени в оценката на риска за отделните страни (шест повишения) и девет промени в рейтинга на секторите (седем повишения).