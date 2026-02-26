Втора българска компания стартира търговия на акциите си на Франкфуртската фондова борса

Българската софтуерна компания "Сирма Груп Холдинг" АД стартира търговията на акциите си на Франкфуртската фондова борса, съобщават от компанията. Това се случи с церемония, отбелязваща началото на търговията за деня, която започна с традиционното "биене на камбаната" на пода на борсата. Акциите на компанията ще се търгуват едновременно на Франкфуртската и на Българската фондова борса чрез сегмента EuroBridge market. Събитието отбелязва успешното завършване на процеса по двойно листване.

Церемонията се проведе в присъствието на Съвета на директорите, изпълнителното ръководство на "Сирма", основателите на компанията, партньори, дългогодишни сътрудници и висши представители както от страна на Франкфуртската фондова борса, така и от Българската фондова борса, пише в съобщението.

Основаната през 1992 година година компания е европейска технологична група, която разработва корпоративен софтуер със силен фокус върху изкуствения интелект. Компанията внедрява разнообразна съвкупност от ИИ технологии във всяко свое решение, защото AI е ключов фактор за трансформирането на бизнеса.

"Сирма" има дългогодишен опит в банковото дело, застраховането, здравеопазването, туризма и хотелиерството, транспорта и логистиката, търговията на дребно и публичния сектор, където предлага собствени патентовани платформи, корпоративни системи и технологии с изкуствен интелект. Те се предоставят чрез платформата Sirma.AI Enterprise, която подпомага организациите в тяхната цифрова, информационна и процесна трансформация, пише БТА.

"Сирма" се търгува на Българската фондова борса от 2015 г. Дебютът във Франкфурт разширява достъпа на инвеститорите, повишава ликвидността и засилва видимостта на компанията сред международните институционални инвеститори. Съвместните усилия на двете фондови борси създават възможности за растеж на новите участници в сегмента EuroBridge, където е регистрирана Сирма, пише в съобщението.

„Франкфурт предлага перфектната комбинация от технологично подготвени инвеститори, близост до нашите основни пазари в DACH и Западна Европа, заедно със строги стандарти за управление, които се вписват безпроблемно в нашата философия. Това е идеалната платформа за повишаване на глобалната видимост на "Сирма" по време на решаващата фаза на растеж", коментира Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг" АД.

"За всички нас това е определящ момент, засилващ решението ни да направим смела крачка напред към един от най-утвърдените финансови центрове в Европа. Разглеждаме нашето листване като положителен сигнал за международните инвеститори и за българските компании, готови да се конкурират на световната сцена", добавя той.

"Двойното листване на "Сирма" е значително постижение не само за компанията, но и за целия български капиталов пазар. Този важен момент показва, че българските компании могат успешно да се конкурират на европейската сцена, като същевременно поддържат силни връзки с родния си пазар. Гордеем се, че "Сирма" е избрала да продължи отношенията си с Българската фондова борса (БФБ) в процеса на международното си разширяване, като се възползва от възможностите, предлагани от сегмента EuroBridge, и от нашето силно партньорство с Deutsche Börse", коментира Маню Моравенов, главен изпълнителен директор на Българската фондова борса.

"Гледайки напред, очакваме пътят на България към еврозоната да засили още повече доверието и видимостта на инвеститорите, като насърчи повече български компании да привлекат международен интерес и да получат достъп до по-широки капиталови пазари. EuroBridge вече се е утвърдил като надежден път за водещи компании, търсещи глобални инвеститори. Очакваме с нетърпение да подкрепим продължаващия растеж и успех на компанията и на двата пазара", добави той.

"Радваме се да посрещнем "Сирма Груп Холдинг" на Франкфуртската фондова борса. Това двойно листване подчертава интеграцията на европейските капиталови пазари и ролята на Франкфурт като вход за иновативните европейски компании. Гордеем се, че нашата платформа може да подкрепи Сирма, като повиши видимостта и ликвидността на компанията в цяла Европа и извън нея", каза Каролине фон Линсинген, ръководител IPO & Growth Financing на "Дойче Бьорзе".

През 2025 г. "Сирма" генерира консолидирани приходи от приблизително 66 милиона евро, с 43 на сто повтарящи се приходи. Към края на януари 2026 г. пазарната капитализация на компанията възлиза на около 77 млн. евро. Цената на акциите отбеляза ръст от 94 на сто през 2025 г., като се повиши от 0,50 евро на 0,97 евро, а тенденцията продължи и през 2026 г., достигайки 1,29 евро на 30 януари.

"Сирма Груп Холдинг" АД е втората българска компания след "Шелли груп" ЕД, която се търгува паралелно на Българска фондова борса и Франкфуртската фондова борса чрез сегмента Eurobridge на БФБ. Компанията получи одобрение на проспекта си за двойно листване в София и Франкфурт от Комисията за финансов надзор през октомври миналата година. В началото на настоящата 2026 година от "Сирма" обявиха, че търговията на борсата във Франкфурт ще стартира на 24 февруари. През миналата седмица акциите на "Сирма" бяха допуснати до търговия на пода на Франкфуртската фондова борса с регистрация SIRM, считано от 20 февруари тази година, като днес официално бе стартирана търговията на борсата във Франкфурт.