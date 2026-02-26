ПП-ДБ: ВиК холдингът три месеца не изпълняваше решението за актуализация на цените

След като от началото на тази година българският бизнес, българските граждани, бяха подложени на безпрецедентен натиск от високите цена на тока, поредното, което се случва сега е натиск около цените на водата. Това, което КЕВР взе като решение миналата година, ръководство назначено от ГЕРБ, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН, взе решение да увеличи цената на водата в България и само месец по-късно министърът на регионалното развитие (Иван Иванов - бел.ред.) призова ВиК холдингът да не изпълнява против закона решението на КЕВР. И вече три месеца холдингът не е актуализирал цените и това се случи едва днес, няколко дни след като стъпи в длъжност новият служебен кабинет.

Това коментира бившият икономически министър и депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов в парламентарните кулоари. Той излезе да говори пред медиите няколко минути след като председателят на регионалната комисия Николай Нанков призова, отново през медиите, служебният кабинет да разпореди ВиК дружествата да не вдигат цената на водата.

"Защо ВиК холдингът не си изпълнява правомощията и ние се питаме. Оставиха тази бомба на служебен кабинет, който само на няколко дни, трябва да обяснява защо това дружество не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените, как работи на загуба в момента и защо три месеца българските граждани не бяха уведомени какво ще се случи", оплака се Богданов.

"Сами разбирате, че това е поредната бомба, която правителството на Борисов, Пеевски, на ИТН и БСП, остави на българските граждани. И не г-н Нанков да излиза във фейсбук да прави изявления пълни с неистини, а да излезе и да каже защо те призоваха да не се изпълни законово решение на техен регулатор, назначен от тях", възмути се и Татяна Султанова от ПП-ДБ.

Още вчера в личния си фейсбук профил Нанков написа, че "служебният кабинет „Гюров" и МРРБ дават зелена светлина цената на водата тихомълком да бъде увеличена в повечето от подопечните му ВиК оператори".

Богдан Богданов каза още, че призовават областния управител на София и Министерски съвет да бъде взето решение, с което сградата на ул. "Врабча", която била присвоена от партията на Делян Пеевски да бъде взета обратно, той да бъде в един апартамент, както били всички партии в парламента и тази сграда да бъде отдадена за младежки център, който да бъде изграден от Столична община.

"Вече имаме проведени разговори с колегите от общината и това е време да се случи, а не един човек да узурпира държавни институции и ключова държавна инфраструктура", заяви Богданов.