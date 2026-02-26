ЕС с излишък от почти 200 млрд. евро в търговията със САЩ през 2025 г., въпреки митата на Тръмп

През 2025 г. Европейският съюз е изнесъл за САЩ стоки на стойност 554 млрд. евро, а е внесъл за 354,4 млрд. евро, което води до търговски излишък от 199,6 млрд. евро - най-високият за последните 10 години, въпреки наложените мита от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи днес европейската статистическа служба Евростат на сайта си.

В сравнение с 2024 г., както износът, така и вносът са се увеличили съответно с 3,4 и 4,8 на сто. Търговският излишък в търговията със стоки със САЩ през 2024 е малко над 197,6.

През първото тримесечие на 2025 г. както вносът от, така и износът към САЩ нараснаха значително, след което през второто тримесечие последва отчетлив спад. Увеличаването на износа през първото тримесечие се случи на фона на големи покупки от страна на компании в САЩ, преди налагането на митата.

През третото тримесечие вносът се увеличи леко, докато износът отбеляза скромен спад. През последните три месеца на годината и износът, и вносът намаляха.

При разглеждане на данните според стандартната международна търговска класификация (SITC), петте най-изнасяни групи продукти през 2025 г. представляват повече от половината, или 53 на сто, от целия износ към САЩ. На първо място са лекарствените и фармацевтични продукти – 29 на сто, следвани от пътни превозни средства с 7,5 на сто, обща индустриална техника и оборудване - 5,9 на сто, електрическа техника, уреди и части - 5,8 на сто и машини и оборудване за производство на енергия – 4,8 на сто, пише БТА.

Подобно е разпределението и при вноса, като петте най-големи категории формират 52,1 на сто от общо внесените стоки. Най-голям дял имат лекарствените и фармацевтични продукти – 17 на сто, следвани от петрол, петролни продукти и свързани с тях материали – 11 на сто, машини и оборудване за производство на енергия - 9,4 на сто, природен газ (втечнен или газообразен) - 7,9 на сто и други транспортни средства - 6,6 на сто.