МВФ одобри отпускането на нови 2,3 млрд. долара на Египет

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) одобри петия и шестия преглед на разширеното кредитно споразумение с Египет на обща стойност осем милиарда долара и първия преглед на механизма за устойчивост и устойчиво развитие, съобщиха местни медии.

Това позволява незабавното отпускане на общо 2,3 млрд. долара, от които близо 2 млрд. по кредитната програма и 273 млн. по механизма за устойчивост и устойчиво развитие. С това общата сума, получена по двете програми до момента е около 5,21 млрд. долара.

През юни м.г. Фондът отложи петия преглед и го обедини с шестия, за да даде време на Кайро да изпълни изискваните реформи, включително ограничаване на ролята на държавата в икономиката, постепенно премахване на субсидиите и прилагане на политики за овладяване на инфлацията. Споразумението на експертно ниво по двата прегледа беше постигнато в края на декември м.г.

Фондът посочва подобрение в макроикономическите условия и фискалните показатели, като отбелязва спад на инфлацията, свиване на дефицита по текущата сметка и по-високи данъчни приходи. В същото време обаче напредъкът по раздържавяването е "по-бавен от предвиденото".

Реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на Египет е достигнал 4,4 процента през фискалната 2024/2025 г., а инфлацията се е забавила до 11,9 процента през януари 2026 г. в резултат на провеждането на строга парична и данъчна политика.

Дефицитът по текущата сметка се е свил до 4,2 процента от БВП, подкрепен от парични преводи от чужбина и по-високи приходи от туризъм. МВФ отчита и подобрение на пазарното доверие, отразено в успешни международни емисии на облигации, нарастващи преки чуждестранни инвестиции и рекордно чуждестранно участие на дълговия пазар на Египет. В следствие на това брутните международни резерви са се увеличили до около 59,2 млрд. долара към декември 2025 г., спрямо 54,9 млрд. година по-рано.

Напредъкът по Механизма за устойчивост и устойчиво развитие остава в рамките на планираното с изпълнението на ключови реформи, сред които създаване на пътна карта за използване на възобновяема енергия и указания към банките да наблюдават и докладват свързани с климата финансови рискове.

Въпреки положителните развития, Фондът подчертава, че провеждането на структурни реформи остава неравномерно, особено по-отношение на намаляването на ролята на държавата в икономиката и продажбата на държавни активи. Високият публичен дълг и значителните нужди от финансиране продължават да са предизвикателство пред средносрочния растеж.

"Макар че се очаква бързият напредък в улесняването на търговията, дигитализацията и реформите на бизнес средата да доведе до положителен ефект върху растежа, въздействието му ще остане ограничено без осезаем напредък в приватизацията," заяви заместник-управляващият директор на МВФ Найджъл Кларк.

Институцията отбелязва рисковете, свързани с регионалното геополитическо напрежение и нестабилните глобални финансови условия. От друга страна по-бързо възстановяване на трафика през Суецкия канал, по-високо производство на въглеводороди и инвестиции от държавите от Персийския залив биха могли да дадат положителен тласък.

Разширеното кредитно споразумение на Египет с МВФ приключва в края на годината. Очаква се седмият преглед да се проведе в края на април или през май след пролетните срещи на МВФ и Световната банка (СБ), пише БТА.

В края на 2022 г. египетското правителство договори с Фонда отпускането на заем в размер на три милиарда долара, но след първия транш от 350 милиона програмата беше замразена. През март 2024 г. финансовата програма беше рестартирана и разширена до осем милиарда, като едно от ключовите условия беше освобождаването на обменния курс на египетската лира.