Съставени са 3 акта за необосновано увеличение на цените на търговски вериги в Добрич и Варна

Наблюдава се нормализиране на процеса по въвеждане на еврото в област Добрич, каза главният секретар на Областната администрация Румен Русев по време на заседанието на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на единната европейска валута, Той посочи, че остават опасенията и тревогите на обществото относно повишаването на цените. "Незнайно по какви причини се случва това, но трябва да се действа безкомпромисно", каза още Русев.

От общинските администрации в Ген. Тошево, Каварна, Тервел, Крушари докладваха, че не са констатирани проблеми през изминалия период от седем дни и няма подадени сигнали.

От Областната дирекция на МВР посочиха, че ежедневно има патрули в населените места, където има пощенски клонове, както с униформени, така и с цивилни служители на реда. От ДАНС заявиха, че в банките в региона всичко е спокойно

В офиса на Националната агенция за приходите в Добрич не са постъпвали сигнали през изминалата седмица. Директорът на офиса Анна Кондакова съобщи данни, обобщени към 22 февруари за Териториалната дирекция на НАП във Варна, която отговаря за шест области - Варна, Добрич, Силистра, Разград, Русе и Шумен - от началото на годината са издадени 139 акта за установени административни нарушения, 19 наказателни постановления и едно предупреждение. Общият размер на наложените санкции е 56 939 евро. Основните сигнали са за необосновано покачване на цените.

От Комисията за защита на потребителите – район Варна, посочиха, че за периода са извършени десет проверки по Закона за въвеждане на еврото, няма постъпили жалби. Съставени са три акта за необосновано увеличение на цените на търговски вериги в Добрич и Варна. „Миналата събота имахме съвместна проверка с НАП в заведения за хранене за три периода – октомври, декември, януари, като установихме, че няма констатирано увеличение на цените и със стотинка", добави представителят й.