"Кроношпан" подновява производството на МДФ плочи, 20 специалисти ще следят екологичните стандарти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Кроношпан България" подновява производството на МДФ плоскости при спазване на всички изисквания за безопасност и нормите, заложени в комплексното разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда. Това съобщиха от завода.

Производството по МДФ линията е изцяло съобразено с екологичните изисквания и отговаря на действащите емисионни норми, като покрива най-високите европейски стандарти за най-добри налични техники (НДНТ) в този тип индустриално производство. В технологичния процес са внедрени съвременни системи за пречистване, които гарантират ефективен контрол на емисиите и устойчиво управление на производствените процеси.

МДФ плоскостите са ключов материал за мебелната индустрия и намират широко приложение както на българския пазар, така и в международното производство на мебели и интериорни решения.

За гарантиране на постоянен контрол върху екологичните показатели и безопасната експлоатация на съоръженията, над 20 висококвалифицирани специалисти ще следят денонощно функционирането на производствените и очистните инсталации, както и спазването на всички заложени норми в комплексното разрешително.

С подновяването на производството „Кроношпан България" продължава своята политика за устойчиво индустриално развитие, инвестиции в модерни технологии и повишаване на екологичните стандарти в дървопреработващата индустрия.

Припомняме, че линията за ПДЧ беше запечатана от РИОСВ на 25 януари на база издадена принудителна административна мярка. От завода обжалваха налагането на мярката и на 24 януари Административният съд в Бургас отмени предварителното изпълнение на принудителната административна мярка. След това обаче служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) пломбираха линията за ПДЧ в завода „Кроношпан".