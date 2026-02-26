ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гаранции от по 5000 евро за украинците, обвинени в...

"Кроношпан" подновява производството на МДФ плочи, 20 специалисти ще следят екологичните стандарти

"Кроношпан България" подновява производството на МДФ плоскости при спазване на всички изисквания за безопасност и нормите, заложени в комплексното разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда. Това съобщиха от завода. 

Производството по МДФ линията е изцяло съобразено с екологичните изисквания и отговаря на действащите емисионни норми, като покрива най-високите европейски стандарти за най-добри налични техники (НДНТ) в този тип индустриално производство. В технологичния процес са внедрени съвременни системи за пречистване, които гарантират ефективен контрол на емисиите и устойчиво управление на производствените процеси.

МДФ плоскостите са ключов материал за мебелната индустрия и намират широко приложение както на българския пазар, така и в международното производство на мебели и интериорни решения.

За гарантиране на постоянен контрол върху екологичните показатели и безопасната експлоатация на съоръженията, над 20 висококвалифицирани специалисти ще следят денонощно функционирането на производствените и очистните инсталации, както и спазването на всички заложени норми в комплексното разрешително.

С подновяването на производството „Кроношпан България" продължава своята политика за устойчиво индустриално развитие, инвестиции в модерни технологии и повишаване на екологичните стандарти в дървопреработващата индустрия.

Припомняме, че линията за ПДЧ беше запечатана от РИОСВ на 25 януари на база издадена принудителна административна мярка. От завода обжалваха налагането на мярката и на 24 януари Административният съд в Бургас отмени предварителното изпълнение на принудителната административна мярка. След това обаче служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) пломбираха линията за ПДЧ в завода „Кроношпан".

