Техгигантът Baker Hughes обсъди с Главболгарстрой възможности за бъдещо партньорство в енергетиката

Вицепрезидентът на американската технологична компания Baker Hughes Матю Армстронг разговоря с председателя на УС на Главболгарстрой Калин Пешов във Вашингтон. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо партньорство при изпълнението на енергийна инфраструктура в региона на Югоизточна Европа. Разговорите се проведоха в представителството на българската компания във Вашингтон.

Създаденият през 1907 г. технологичен гигант Baker Hughes оперира в над 120 държави и е фокусиран върху проектирането, производството и внедряването на технологични решения за енергийния и индустриалния сектор. Групата е лидер в предоставянето на технологии и услуги за добив на нефт и природен газ, включително втечнен природен газ - LNG, енергийно оборудване, дигитални решения, технологии за водород, геотермална енергия и др.

Строителният холдинг Главболгарстрой е един от водещите строителни и технологични компании в региона на Югоизточна Европа, като изпълнява основни проекти от енергийната и транспортна инфраструктура - пристанища, международни газови връзки, автомобилни и ЖП трасета, проекти от военната индустрия и други.