Новите дачии с хибридни и газови версии с над 1500 км пробег!

Dacia ще с опита да остане най-масовата и достъпна марка в Европа, подготвяйки се пред китайската инвазия, не с изцяло електрически модели, а с такива, които предлагат на клиентите около и над 1500 километра пробег, благодарение на вградените си гозови системи. Освен това компанията развива и хибридните си технологии, като по този начин увеличава карането на ток в града в до 80 процента от времето. За любителите на офроуда пък въвежда и иновативна хибридна 4х4 система.

Sandero, Sandero Stepway и Jogger вече се предлагат с нов, по-мощен 1.2-литров 3-цилиндров турбо двигател flex-fuel (120 к.с. в сравнение със 100 к.с. преди), който за първи път съчетава всички предимства на пропан-бутан (LPG) с тези на автоматична трансмисия. Плавна и отзивчива 6-степенна трансмисия с двоен съединител се предлага за всички модели, като алтернатива на 6-степенната ръчна. Трансмисията може да се управлява и с помощта на пера на волана, което е първи случай за Dacia.

7-местният Bigster hybrid-G 150 4х4

Dacia е увеличила капацитета на резервоарите си за пропан-бутан: 49,6 л вместо 40 л при Sandero и Sandero Stepway и 48,8 л вместо 40 л при Jogger.

Dacia подобрява предложенията си за задвижване за Duster и Bigster, с G 150 4х4 hybrid, наличен за двата модела. Този 4х4 LPG flex-fuel хибрид е супер икономичен. Комбинирайки 1,2-литров 48V мек хибриден двигател със 140 к.с. отпред с електрически мотор отзад, който постига максимална мощност от 31 к.с., системата осигурява максимална мощност от 113 154 к.с., с въртящ момент от 230 Nm за двигателя с вътрешно горене и до 87 Nm за електрическия мотор, разположен на задния мост.

Двигателят с вътрешно горене е куплиран с 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител и пера за превключване на предавките на волана, а електрическият мотор - с двустепенна скоростна кутия със заден мост. Основното предимство на двустепенната скоростна кутия с електрически мотор, монтиран отзад, е подаването на висок въртящ момент към колелата при ниски скорости на първа предавка и забавянето на електрическия мотор при високи скорости, като същевременно се поддържа силно сцепление отзад до 140 км/ч. Неутралният режим елиминира загубите от триене на пътя за по-нисък разход на гориво в режим 2WD. Това е световна премиера за електрически мотор, използващ 48V технология.

Dacia Duster е с добри офроуд способности.

С електрически мотор, свързан към задните колела, и 48V 0.84 kWh литиево-йонна батерия, която се зарежда по време на шофиране, силовият агрегат често може да работи в изцяло електрически режим. По време на градско шофиране, Duster и Bigster hybrid-G 150 4х4 могат да останат в електрически режим до 60% от времето за шофиране, казват от Dacia. Консумира средно само 7,1 л/100 км (LPG) и 5,9 л/100 км (бензин).

Електрическата Dacia Spring е подсилена, за да побере новата 24,3 kWh литиево-желязо-фосфатна батерия с технология cell-to-pack. Два нови силови агрегата с мощност 70 и 100 к.с.заменят предишните агрегати с мощност 45 и 65 к.с., осигурявайки повече мощност и въртящ момент (до +20%) между 80 и 120 км/ч. Spring продължава да има пробег от 225 км.

Електрическата Dacia Spring.

Моделът Jogger ще се предлага с нов хибрид на Renault, комбиниращ 1,8-литров 4-цилиндров бензинов двигател със 109 к.с., два електродвигателя (един с 50 к.с. и стартер/генератор с високо напрежение), батерия с капацитет 1,4 kWh (230 V) и четиристепенна автоматична трансмисия (без съединител) за двигателя с вътрешно горене и два други за електрическо задвижване. В града Jogger може да остане в изцяло електрически режим до 80% от времето за шофиране, казват от Dacia. Освен това, автомобилът винаги стартира в електрически режим.