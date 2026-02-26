Трансферът на технологии е стратегически приоритет за Министерството на иновациите

България разполага със силен научен потенциал, способен да разработва високотехнологични решения, заяви зам.-министър Йосифова на форум в ТУ-София

Бъдещата конкурентоспособност на България зависи от това колко ефективно ще превръщаме знанието в стойност и ще развиваме новите технологии.

Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Мира Йосифова по време на форума Tech Showcase day, организиран от Техническия университет в София. Събитието има за цел да насърчи технологичния трансфер, както и сътрудничеството между наука и индустрия.

„За Министерството на иновациите и растежа (МИР) трансферът на технологии не е абстрактна концепция, а стратегически приоритет. Той е жизненоважен както за академичната общност, така и за индустрията", каза още Йосифова и допълни, че МИР разработва национална рамка за трансфер на технологии. „Основният хъб ще бъде разположен в София Тех парк, подкрепен от регионални офиси, които ще функционират в съответствие с европейските стандарти", уточни зам.-министърът.

По думите ѝ е на заключителен етап създаването на Фонд за трансфер на технологии, който ще функционира към Фонда на фондовете. „Той ще разполага с бюджет от 57 млн. евро, а основната му цел е да подпомага прехвърлянето на знания, умения, технологии и иновации от научноизследователските организации към бизнеса. Фондът е създаден, за да адресира един от най-критичните пропуски в нашата иновационна екосистема – финансирането в ранните и високорискови етапи. Това са етапите, в които много обещаващи технологии се провалят не защото им липсва качество, а защото им липсва капитал за тестване, валидиране, мащабиране и навлизане на пазара", акцентира Йосифова пред присъстващите представители на бизнеса, университетски преподаватели и студенти.

Тя отбеляза още, че България разполага със силен научен потенциал - лаборатории, изследователи, инженери и талантливи студенти, способни да разработват високотехнологични решения.

В заключение зам.-министър Йосифова напомни и за новия Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите, в който се отделя цяла глава на трансфера на технологии. „Създаден беше нов Съвет за иновации и научни изследвания. Освен това преструктурирахме Националния иновационен фонд като координатор между академичната общност, бизнеса и държавата, с удвоен бюджет. Всичко това е от ключово значение", завърши Йосифова.