В Китай вече се предлагат седемгодишни автомобилни заеми с лихва от 1,5% годишно

Китайски компании вече предлагат седемгодишни автомобилни заеми с лихва от 1,5% годишно, само и само да привлекат клиенти.

Според Китайската асоциация на производителите на леки автомобили, продажбите леки коли през януари 2026 г. са възлизали на приблизително 1,544 милиона бройки, което е с около 13,9% по-малко от предходната година. На фона на намаляващото потребителско търсене, компаниите са принудени да стартират дългосрочни програми за финансиране.

Пакети за нисколихвени заеми с дълги срокове за погасяване бяха въведени от Tesla, Xiaomi, Nio и Geely. Сега BYD също се присъедини към инициативата на конкурентите.

Например, подмарката на BYD за офроуд автомобили, FangChengBao, предлага седемгодишни заеми с лихви, започващи от 1,5%, с минимално първоначално плащане от 32 000 юана (4000 евро).