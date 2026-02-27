ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и коля се сблъскаха на магистрала "Тракия...

В Китай вече се предлагат седемгодишни автомобилни заеми с лихва от 1,5% годишно

Георги Луканов

3060
Новият Xiaomi YU7. Снимка: Xiaomi

Китайски компании вече предлагат седемгодишни автомобилни заеми с лихва от 1,5% годишно, само и само да привлекат клиенти.

Според Китайската асоциация на производителите на леки автомобили, продажбите леки коли през януари 2026 г. са възлизали на приблизително 1,544 милиона бройки, което е с около 13,9% по-малко от предходната година. На фона на намаляващото потребителско търсене, компаниите са принудени да стартират дългосрочни програми за финансиране.

Пакети за нисколихвени заеми с дълги срокове за погасяване бяха въведени от Tesla, Xiaomi, Nio и Geely. Сега BYD също се присъедини към инициативата на конкурентите.

Например, подмарката на BYD за офроуд автомобили, FangChengBao, предлага седемгодишни заеми с лихви, започващи от 1,5%, с минимално първоначално плащане от 32 000 юана (4000 евро).

