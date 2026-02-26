ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министърът на икономиката: КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата

Ирина Щонова СНИМКА: Велислав Николов

Министърът на икономиката и индустрията Ирина Щонова призова КЗП да бъде безкомпромисна при прилагането на закона, както и при налагането на санкции, когато това е необходимо. Това стана, след като Щонова сезира КЗП за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната.

Тя посочи, че е провела няколко разговора с председателя на КЗП Александър Колячев и е настояла за проверки на място.

„Днес екипите на комисията бяха в трите ЕРП-та, като беше изискана информирания относно броя на проверките, предприетите действия, както и самия характер на оплакванията. Също така бяха изискани и копия на типовите им договори и общите им условия. Дружествата имат тридневен срок да предоставят тази информация и аз очаквам, че КЗП ще бъде безкомпромисна при прилагането на закона както и при налагането на санкции, когато това е необходимо.", заяви Щонова, цитирана от БНТ.

