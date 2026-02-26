ЕС трябва да координира с Г-7 забраната за транспорт на руски петрол по море

Европейският съюз трябва да координира плана си за налагане на пълна забрана за износа на руски суров петрол по море с другите страни от Г-7, преди да продължи с мярката. Това заяви днес специалният пратеник на ЕС за прилагането на санкциите Дейвид О'Съливан, цитиран от Ройтерс и БТА.

Европейската комисия предложи на 6 февруари всеобхватна забрана на всякакви услуги, които подкрепят износа на руски суров петрол по море, надхвърляйки предишните частични санкции на ЕС в опит да ограничи ключовия източник на приходи на Москва във войната ѝ срещу Украйна.

„Мисля, че ЕС ясно заяви, че за момента прилагаме таван на цените на петрола, който неотдавна беше намален до 44 долара за барел. Приходите на Русия от петрол и газ са намалели драстично през последните месеци и ние ще продължим тази политика“, заяви Дейвид О'Съливан на пресконференция в Бишкек.

Той каза, че ЕС подкрепя забраната на морските услуги, но трябва да се координира с колегите си от Г-7, преди да бъде взето решение и да се проведат разговори през идните дни и седмици. Дипломати заявиха, че сред страните от Г-7 ЕС е най-загрижен за подкрепата на САЩ за мярката.

Русия изнася над една трета от петрола си със западни танкери - най-вече от Гърция, Кипър и Малта и с помощта на западни корабни услуги.

Предложената забрана би сложила край на тази практика, която снабдява предимно Индия и Китай.

В предложението на ЕК не се уточнява как забраната ще бъде въведена поетапно или дали по-късно ще включва рафинирани продукти - чийто ценови таван е различен - и друг енергиен износ като например втечнен природен газ.

Г-7 за първи път определи ценови таван за руския суров петрол през 2022 г., а миналата година ЕС и коалиция, включваща членките на Г-7 Великобритания и Япония, намалиха тавана, за да отчетат спада в пазарните цени. Сега той е 44,10 долара за барел в сравнение с 64 долара в момента за аналогичния иракски Basra Medium.

САЩ отхвърлиха тази коалиция, въпреки че добавиха двете най-големи руски петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ към списъка си със санкционирани организации, подлежащи на пълно замразяване на активите, което ЕС не е направил.