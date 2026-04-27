Топ 9 на мениджърите, които ви пречат да се развивате

Някои са лесни за разпознаване, но други са измамно прикрити

Казва се, че служителите напускат работа, но истината е, че обикновено напускат шефовете си. Случва се най-често по две причини: не се чувстват достатъчно оценени или осъзнават, че нямат възможност да се развиват. А днес този, който не се развива, изостава и се обрича да не може да издържи на конкуренцията.

Според изследванията поне 30% от представянето на служителя зависи от мениджъра му. За развитието процентът е още по-голям - като човек е зле ръководен, не напредва професионално, дори и да полага самостоятелни усилия. Нещо повече - лошият мениджър пилее буквално способностите на подчинените си.

Когато усещате, че шефът ви пречи да направите крачка напред, най-разумно е да си търсите друго място. Някои вредни мениджъри не е трудно да разпознаете, други са измамно прикрити врагове на развитието ви.

1. Роботът

Специалистите по управление наричат така шеф, за когото вие съществувате като Иванова или по-лошо - като служител номер 25, изпълнил 10 задачи и донесъл примерно 10 000 евро тази седмица. Този шеф взима решения само на база на числа и други официални данни. При липсата им операционната му система се саморазрушава - не е в състояние да оценява по друг начин. Не полага усилия, за да създаде връзка със служителите. И през ум не му минава, че ако намери начин да ги вдъхновява, ще дават повече от себе си и всички заедно ще постигат повече успех.

Ако не можете веднага да напуснете и се налага да се сработвате с робота, научете се да говорите на неговия език. Той оценява постиженията чрез числа - давайте му числа. Щом ще споделяте идея с него, обилно я подплатете с по-големите числа, които ще донесе. Пишете му доклади, напоени с това, от което се впечатлява - данни.

Ако убедите робота на разбираемия за него език, че ефективно вършите работа, може би ще постави човешко лице до номер 25.

2. Бюрократът

В известна степен той прилича на робота по това, че не познава и не иска да опознава хората си. Не се интересува какво могат, какво мислят, какво желаят. Не успява да извади най-доброто от тях, защото не обръщат внимание на силните им страни. За него е важно само да следват записаното в длъжностната им характеристика и да не се отклоняват от него с инициативи. За разлика от робота, бюрократът не се оставя да бъде убеден дори с числа, че екипът може да постигне по-голям успех, ако склони да се направят промени.

При такъв шеф трябва да се примирите с ролята на изпълнител, който е стриктно рамкиран от отговорностите в длъжностната си характеристика. И който се развива само ако от по-отгоре дойде заповед да развива знанията и уменията си.

3. Тиранът

Той унижава подчинените си, за да доказва собствената си компетентност и да се изтъква като висшестоящ. Безспорно изключително неприятен тип мениджър, под чиято диригентска палка не само не се развивате, ами вероятно и страдате.

Щом шефът ви е такъв, сте в безпомощна позиция. Но все пак пробвайте да не ви мачка с властта си, като му покажете добрите си професионални качества. Не че ще дочакате чак "Браво", но целта е да разчита на вас и така да определя задачите ви, че да не ви лишава от възможности за напредък.

4. Нечленоразделният

Неговите насоки обикновено са неясни и даже объркващи, твърде често на служителите се налага да гадаят какво иска шефът. Вършат, каквото смятат, че иска, така, както смятат, че иска. Обикновено не уцелват. Резултатът рядко го задоволява, той непрестанно критикува надолу и непрекъснато се оплаква нагоре от некадърниците, с които е обречен да работи.

То е ясно кой е некадърен за поста, който заема - човек, който не може да обяснява ясно цели и да делегира отговорности, не може да управлява хора. Но ако шефът ви е достигнал нивото си на некомпетентност, а на по-ниско ниво е бил добър професионалист, вижте дали няма да приеме да обсъждате задачите, да задавате въпроси и чрез неговите отговори да ги конкретизирате.

5. Царят

За него връзката мениджър-служител е мантрата "Не можеш нищо да свършиш толкова добре, колкото мога аз! Затова ще ме слушаш, ще ме питаш и непрекъснато ще ми се отчиташ".

С този тип шеф свикнете, че постоянно ще ви ръководи. Но преценете дали можете известно време да го изтърпите, защото наистина е "цар" в тази работа и имате какво да "купите" като професионален опит. Когато прецените, че неговият управленски стил ви пречи да научите нещо нещо, не се колебайте да напуснете.

6. Глухарят

Мениджърът от този тип прилича на царя, но стига още по-далеч. Убеден е, че единствен знае правилните отговори на всичко, сигурен е, че редовият служител няма с какво да допринесе, затова никога не го слуша. Дори когато е принуден от по-висшестоящите началници да пита, защото хората трябва да проявяват инициатива.

С такъв шеф си пазете идеите. Или намерете начин да ги давате на по-горно мениджърско ниво, където има шанс да бъдат чути.

7. Комплексарят

Той блокира развитието на подчинените си, защото не е способен да бъде мениджър и се страхува, че някой ще го засенчи.

С шеф комплексар нищо не можете да направите, само ще си късате нервите. По най-бързия начин се изнасяйте от такъв екип.

8. Крадецът

Приписва заслугите на целия екип само на себе си, никога не позволява подчинените му да получат и капка признание за успех. Това е мениджърът, който нарочно ще спре свой служител да напредне на по-висок пост в друг отдел в компанията. Защото като се разбере, че някой от хората може, ще повяхнат лаврите на шефа.

Категорично не бива да разчитате с такъв мениджър да имате шанс в тази фирми и трябва да се оглеждате за място в друга.

9. Апатичният

На него вече е престанало да му пука, не се интересува от работата или поне не от позицията на човек, който управлява подчинени. (Но вероятно се грижи да се "промотира" пред висшестоящите началници.) Оставя я да си върви на самотек, само отвреме навреме се явява, колкото да не забравите, че имате шеф.

Дори работата наистина да върви добре, за вашето професионално развитие не е добре. С апатичен мениджър се комуникира трудно, нямате обратна връзка как се справяте. Ако ви е нужна външна гледна точка за работата, трябва евентуално да я търсите от компетентни и добронамерени колеги (дано има в екипа). Само че така или иначе този шеф спъва напредъка ви, пропускате ползи за кариерата си.

