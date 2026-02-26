ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Ференцварош" - "Лудогорец" 0:0, залогът е 1/8-фин...

Корман Исмаилов свика институциите за летище София и американските самолети

Министърът на транспорта Корман Исмаилов свика представители на ключови институции в гражданското въздухоплаване и отбраната във връзка с функционирането на летище София в условията на провежданата партньорска мисия на НАТО.

Аеропортът работи с пълен капацитет и без промяна в графика, заяви министърът на транспорта

Министърът на транспорта Корман  Исмаилов свика ключови институции от гражданската авиация и отбраната, както и представителите на американските ВВС за летище София и присъствието на американските самолети на него. В срещата участваха зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов, зам.-министърът на транспорта Димитър Недялков, ръководствата на  „Ръководство на въздушното движение", Държавния авиационен оператор,  „Гражданска въздухоплавателна администрация", както и представители на „Гранична полиция", „Военна полиция", концесионера на летището „Соф Кънект", посолството на САЩ у нас, Военновъздушните сили на САЩ и други ангажирани институции.

 Фокусът на разговорите беше координацията на цивилния въздушен трафик на летище „Васил Левски" – София в условията на провежданата партньорска мисия на НАТО, както и гарантирането на безпрепятствената работа на най-големият български аеропорт.

„Координацията и взаимодействието между институциите са от ключово значение, за да гарантираме безопасността, сигурността и нормалното функциониране на гражданската авиация", каза Исмаилов. 

Участниците в срещата заявиха, че всички текущи дейности на летището се изпълняват без затруднения и без промяна в разписанията на гражданските полети. Беше постигнато съгласие, че активната и навременна комуникация с обществото е от значение за ограничаване на спекулациите и дезинформацията.

