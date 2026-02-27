Водата все пак ще поскъпне, но от 1 март (Графика)

ВиК оператори вече съобщават за новите цени, от ГЕРБ се обявиха против вдигането им

Водата в градовете, където ВиК операторите са държавни, ще бъде увеличена от 1 март. Това става два месеца след като новите цени бяха утвърдени от 1 януари 2026 г. от Комисията за енергийно и водно регулиран, но не бяха влезли в сила.

Според решението нарегулатора увеличението е от 0,95% във Видин до близо 14 на сто в Кърджали. Втори по поскъпване трябваше да е Благоевград - с 12,21 на сто.

Увеличението на цената на водата с 8 и с 9 на сто щеше да е за Русе, Враца, Велико Търново, Смолян, Габрово, Шумен. Между 1 и 8 процента щеше да е по-скъпа в Плевен, Хасково, Варна, Силистра, Търговище, Ловеч, Пловдив, Монтана, Стара Загора, Бургас, Разград.

В 8 града пък от първия ден на януари имаше поевтиняване, като най-голямо е в Ямбол - с 11,74 на сто.

От КЕВР не един път са пояснявали, че комисията определя пределни цени на ВиК услугите, но собствениците на дружествата могат и имат право да казват колко струват услугите им, при условие че не надвишават тези пределни цени. В тях са калкулирани инфлацията и инвестициите, които трябва да изпълнят дружествата най-вече в подмяна на инфраструктурата, както и подобряване на показателите за качество.

На 23 декември м.г. обаче министерството на регионалното развитие, когато министър бе Иван Иванов, съобщи, че цените на дружествата, които са държавни, няма да се пипат, за да се осигури плавен преход към еврото. Изключение прави само “Софийска вода”, чийто концесионер е френската компания “Веолия”, и в столицата водата поскъпна от 1 януари с 12 на сто

Сега едно по едно ВиК дружествата съобщават за увеличение на цената от 1 март.

ВиК “Кърджали” посочва на страницата си, че е решило първоначално да задържи старата цена заради еврото. Подробно обяснява на своите абонати, че през миналата година е инвестирало 1 млн. лв. собствени средства, а пред тази година предстои съфинансиране по европейски програми за реконструкция на мрежата. Затова се налага да вдигне цената с 13,67%.

В други градове като Велико Търново дружеството “ВиК Йовковци” още не е оповестило нова цена, но за “24 часа” оттам казаха, че предстои увеличение от 1 март. КЕВР им разреши 8,8%.

Поскъпването на услугите на държавните дружества от 1 март разгневи шефа на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, който публикува пост в социалните мрежи.

“Ново правителство - нова цена на водата! Служебният кабинет “Гюров” и МРРБ дават зелена светлина цената на водата тихомълком да бъде увеличена в повечето от подопечните му ВиК оператори! ГЕРБ сме категорично против и ги призоваваме това да не се прави, особено в регионите, страдащи от трайно безводие. Цената на водата влиза в предизборната кампания, в разгара на която гражданите ще започнат да получават по-високите “честитки” от ВиК!”, написа той.

Междувременно във Варна се получи объркване - от водното дружество казаха, че ще приложат по-висока цена от 1 февруари, а по-късно се поправиха, че това ще стане, след като приключи проектът им по водния цикъл.