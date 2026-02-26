"Лукойл България": Продължаваме да работим в нормален режим, няма основания за безпокойство

Дружествата ни продължават да работят в нормален режим, няма основания за безпокойство. Това съобщиха от "Лукойл България", след като швейцарското дружество ,,Литаско'' е нотифицирало правителството на Република България за предприемане на стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата.

"Арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании на ,,Лукойл'' в България. Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива за пазара и техните цени. Дружествата на ,,Лукойл'' в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на Особения търговски управител", съобщиха от компанията.

По-рано днес стана ясно, че министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Ройтерс е получил достъп.

Службата за контрол на чуждестранните активи вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да сключат сделка с "Лукойл" за чуждестранните му активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции срещу двете руски петролни компании през октомври.

Санкциите наложиха продажбата на международното портфолио на Лукойл, което включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции

от Ирак до Финландия, включително в България. Продажбата предизвика широк международен интерес от над една дузина потенциални купувачи - от американската петролна компания "ЕксънМобил" (ExxonMobil) до бившия собственик на "ПорнХъб" (Pornhub).

Сред чуждестранните активи на "Лукойл" са четири подразделения в България - "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България".

В България правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите ѝ в страната ни.