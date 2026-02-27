Нашият Южен централен район е на първо място в ЕС по ръст на БВП

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южен централен район оглави класацията по годишен ръст на брутния вътрешен продукт сред всички региони в Европейския съюз, сочат най-новите данни на Евростат.

Статистиката обхваща общо 244 района за планиране в 27-те държави членки и е за 2024 г., след обработката на значителен обем икономическа информация.

За първи път български регион застава на първо място в тази престижна класация. Още по-впечатляващо е, че и третата позиция също е заета от регион от България, което затвърждава силното икономическо представяне на страната през изминалата година.

Южен централен район, който обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, е реализирал впечатляващ икономически ръст от 11,6% през 2024 г. спрямо предходната година, показват данните на Евростат.

За сравнение, вторият в класацията регион – Източна и Средна Ирландия – отчита увеличение на брутния вътрешен продукт от 8,5%.

Третото място също е за България. Северен централен район се нарежда непосредствено след ирландския регион с ръст от 8,4%, затвърждавайки силното представяне на страната в европейската икономическа класация.

Южен централен район, и по-специално област Пловдив, се утвърждава като водещ индустриален център на България. Ключова роля има Тракия икономическа зона – най-успешната индустриална зона в страната, развита от българска частна компания. Тя продължава да привлича значителни преки чуждестранни инвестиции в сектори като автомобилостроене, мехатроника и логистика.

Допълнителен стимул за растежа дава ускоряването на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по други европейски програми. Съществена част от средствата се насочват към инфраструктурни проекти и модернизация на местния бизнес, което засилва икономическата активност в региона.

Сериозен принос имат и енергийният сектор, както и преработващата промишленост в области като Пазарджик и Хасково. Стабилният ръст на реалните доходи и ниската безработица допълнително стимулират потреблението на домакинствата – един от основните двигатели на икономиката.

Туризмът също отчита подем. Област Смолян привлича посетители със ски курорта Пампорово, а Пловдив затвърждава позициите си като център на културния туризъм, което води до нови инвестиции и повишена икономическа активност.

Въпреки силното представяне на някои региони, данните на Евростат показват и тревожни тенденции. На дъното на класацията е Югоизточен район с икономически спад от 12,7% през 2024 г. Икономиката на Северозападен район също се свива – с 2%.

Сред регионите със значителен спад са още Северен и Западен регион в Ирландия с 5,5% понижение на БВП и австрийската провинция Кернтен, където е отчетен спад от 3,6%.