Още по-големи сметки за ток през февруари

Февруарските сметки за ток ще бъдат още по-тежки. Данните от трите електроразпределителни дружества са категорични - разчетите за февруари сочат нов сериозен ръст в цялата страна, съобщава Нова тв.

Цитираха се и енергетици, според които манипулация в числата е практически невъзможна.

Количествата се отчитат от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и когато там се регистрират „върхови и рекордни стойности", те се прехвърлят директно към крайните сметки на потребителите.

Знаем, че никой за нищо не вярва вече в тази държава, но енергетиците обясняват, че данните от ЕСО няма как да се манипулират. Когато са подадени високи стойности към ЕРП-ата, те се отразяват във фактурите", коментира водещият.

От Нова тв представиха официалните данни, според които увеличението за февруари спрямо предходния месец е следното: Енерго-Про с ръст от близо 8% (потреблението е скочило от 137 млн. на 148 млн. kWh), EVN (Югоизточна България) с ръст от 6% и Електрохолд (Западна България) с ръст от 4%.

Според водещия, докато все още валят оплаквания за януарските фактури, истинският сблъсък с реалността за хората и бизнеса тепърва предстои с получаването на февруарските документи.