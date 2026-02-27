Netflix се отказа от Warner Bros. Paramount печели надпреварата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Нетфликс" се оттегли от наддаването за придобиването на „Уорнър Брос. Дискавъри", като по този начин разчисти пътя на конкурента в наддаването „Парамаунт Скайденс" да финализира сделка за 111 млрд. долара за холивудското студио.

Така водените от месеци оспорвани преговори са на път да приключат.

Лидерът в стрийминг индустрията заяви, че макар да е убеден, че неговата оферта би получила регулаторно одобрение и би създала стойност за акционерите, не желае да продължи да наддава, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Винаги сме били дисциплинирани и при цената, необходима, за да се изравним с последната оферта на „Парамаунт Скайденс", сделката вече не е финансово привлекателна", посочиха от „Нетфликс" в изявление. Компанията обяви, че ще продължи да инвестира в основния си бизнес, включително около 20 млрд. долара тази година във филми, сериали и други развлекателни продукции.

Акциите на „Нетфликс" поскъпнаха с 13 на сто в следборсовата търговия. Книжата на „Уорнър Брос. Дискавъри" поевтиняха, тъй като пазарът вече не очаква ново наддаване, докато акциите на „Парамаунт" останаха почти без промяна.

През декември „Нетфликс" сключи споразумение за 82,7 млрд. долара, включително поет дълг, за придобиване на студиото и стрийминг бизнеса на „Уорнър Брос.". Последвалите контраоферти от „Парамаунт" за цялата компания обаче поддържаха процеса на наддаване отворен. По-рано тази седмица „Уорнър Брос Дискавъри" обяви, че разглежда подобрена оферта за придобиване от „Парамаунт Скайденс", без да разкрива стойността на сделката. Най-новата оферта бе предложена след седмица преговори между „Уорнър Брос Дискавъри" и „Парамаунт". По-рано „Уорнър Брос Дискавъри" отхвърли предишните оферти на конкурентното холивудско студио, като предпочете офертата на „Нетфликс" за 27,75 долара на акция или 82,7 милиарда долара.

В четвъртък Бордът на директорите на „Уорнър Брос." прие, че последната оферта на „Парамаунт" от 31 долара на акция е по-изгодна.

Главният изпълнителен директор на „Уорнър Брос. Дискавъри" Дейвид Заслав заяви, че споразумението за сливане с „Парамаунт" ще създаде значителна стойност за акционерите и подчерта потенциала на обединената компания.

Активисткият инвеститор „Анкора Холдингс Груп" (Ancora Holdings Group), който притежава дял в „Уорнър Брос.", определи развоя като „печеливша ситуация за акционерите и индустрията".

Политически и регулаторен натиск

Борбата за придобиването привлече внимание както в Холивуд, така и във Вашингтон. Съизпълнителният директор на „Нетфликс" Тед Сарандос и изпълнителният директор на „Парамаунт" Дейвид Елисън посетиха столицата на САЩ, за да се срещнат със законодатели.

Съдебната комисия на Сената на САЩ насрочи изслушване за 4 март, за да разгледа отново продажбата на „Уорнър Брос.". Сенаторът от Масачузетс Елизабет Уорън заяви, че сделката представлява „антитръстова катастрофа", която може да доведе до по-високи цени и по-малък избор за потребителите.

Офертата на „Парамаунт" включва кабелните телевизионни мрежи на „Уорнър Брос." като Си Ен Ен (CNN) и Ти Ен Ти (TNT). Компанията подобри условията си след първоначални откази, включително чрез лични гаранции за 45,7 млрд. долара в капитал от тръст, създаден от Лари Елисън – председател на „Оракъл" (Oracle Corp.) и баща на Дейвид Елисън.

„Парамаунт" се ангажира също така да предостави 2,8 млрд. долара за прекратяване на споразумението между „Уорнър Брос." и „Нетфликс", както и 7 млрд. долара обезщетение при евентуален отказ от регулаторно одобрение.

Компанията съобщи, че разполага с 57,5 млрд. долара дългово финансиране, осигурено от „Банк ъв Америка" (Bank of America Corp.), „Ситигруп" (Citigroup Inc.) и „Аполо Глобъл Мениджмънт" (Apollo Global Management Inc.).