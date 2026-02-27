Петролът се насочва към седмичен спад след преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола се повишават леко в петък, но се насочват към седмичен спад, след като САЩ и Иран удължиха преговорите по ядрената програма, което намали опасенията от евентуални военни действия, способни да нарушат доставките, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Към 08:15 часа българско време фючърсите на суровия петрол тип „Брент" се повишават с 38 цента (0,54 процента) до 70,70 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпва също с 38 цента до 65,59 долара за барел.

За седмицата сортът „Брент" се насочва към спад в цената от около 1,8 на сто, а американският петрол – към понижение от приблизително 2,2 на сто, след като през предходната седмица бяха отчетени повишения.

„Търговците заемат изчаквателна позиция преди уикенда, като от една страна напрежението с Иран се засилва, а от друга в неделя предстои среща на ОПЕК+, на която вероятно ще бъде обявено увеличение на производството", коментира старши анализаторът в „Спарта Комодитис" (Sparta Commodities) Джун Го.

Вчера САЩ и Иран проведоха непреки преговори в Женева във връзка с дългогодишния ядрен спор, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди засилено военно присъствие в региона.

По време на разговорите цените на петрола се повишиха с над един долар за барел след информации, че дискусиите са в застой поради настояването на САЩ за нулево обогатяване на уран от страна на Иран и изискването наличният 60-процентно обогатен уран да бъде прехвърлен в САЩ.

По-късно котировките отстъпиха, след като оманският външен министър Саид Бадр Албусаиди съобщи, че е постигнат напредък и че техническите преговори ще бъдат подновени следващата седмица във Виена. Същото обяви и външният министър на Иран Абас Арагчи.

Според анализатора на Ей Ен Зет (ANZ) Даниел Хайнс първоначалното успокоение на пазарите не елиминира напълно риска, тъй като времето до крайния срок, поставен от Тръмп в началото на март, остава ограничено.

Междувременно източници, запознати със ситуацията, съобщиха за Ройтерс, че Саудитска Арабия увеличава производството и износа на петрол като част от план за действие при извънредни обстоятелства.

Очаква се Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, известни като ОПЕК+, да обсъдят на срещата си на 1 март възможно увеличение на добива с 137 000 барела на ден през април, след като през първото тримесечие беше задържано планираното нарастване на производството.