Времето в планините е подходящо за туризъм

Вятърната енергия осигури над 19% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Вятърни турбини са произвели 20 на сто от електроенергията в Европа през последните 24 часа. СНИМКА: pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,4 процента от общото количество електроенергия (1230 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,8 процента (306 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (71,3 процента), Нидерландия (44,4 на сто) и Германия (42,6 процента). В България делът 2,1 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (604,5 гигаватчаса), Франция (144,8 гигаватчаса) и Швеция (130,3 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 2,3 гигаватчаса.

