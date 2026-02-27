Плъгин хибридният модел от групата на Dongfeng Motor се предлага в две нива на оборудване, а стартовата цена на “Героя” е 63 хил. евро с ДДС

Ексклузивният представител на марките от групата на DONGFENG за България и Сърбия - Чайна Мотор Къмпани АД, представи официално на българския пазар най-новото впечатляващо попълнение от премиум бранда MHERO - 4х4 плъгин хибрида MHERO 817.

Моделът предизвика фурор в Китай, където за по-малко от час след премиерата, генерира близо 10 хил. поръчки. Силният интерес и значителният брой предварителни заявки на ключови международни пазари, са ясен показател за потенциала му и на други пазари. България е сред първите европейски държави, в които моделът вече се предлага - продажбите стартираха в шоурумите и дилърската мрежа на Чайна Мотор, като амбициите на DONGFENG с новия „Герой“ са да пренареди картите в премиум офроуд сегмента.

На българска почва MHERO 817 дебютира на 26 февруари с офроуд тест-драйв на полигон в Сапарева баня, където автомобилът демонстрира пред медии и гости способността си да преодолява с лекота различни препятствия. Трасето в мотопарка беше предварително подготвено с елементи, които да изпитат уникалните възможности на автомобила – маневреност, проходимост, фронтално преодоляване на препятствия, преминаване през дълбок коловоз, мощност, изкачване и спускане по стръмни участъци. Всички елементи бяха преминати при максимална безопасност, комфорт и удобство за пътниците в купето.

С оборудването си и показаното на полигона MHERO 817 доказа, че е не просто поредният 4х4 всъдеход, а нов технологичен скок в постиженията на един от водещите производители на автомобили в Китай. Моделът може да бъде определен като ново поколение офроуд преживяване и приключение, който рязко вдига летвата и стандартите в сегмента на луксозните превозни средства за пресечени терени.

Мощ и интелигентно задвижване

Новият MHERO 817 се предлага с две нива на оборудване – E0 (офроуд версия) и E1+ (градска, луксозна версия), като цената му е повече от достъпна за автомобил от този клас и започва от 63 000 евро с ДДС. Градската версия се отличава с елегантен дизайн, завиващ заден лост за по-лесно придвижване в града, комфортно въздушно окачване и колела с ниско съпротивление. Автомобилът има джанти с Beadlock система, луксозен кожен салон и панорамен покрив създаващ усещане за пространство.

Офроуд версията е подготвена за най-тежки условия за феновете на силни изживявания, а по-високата версия може да завива на 360 градуса. MHERO 817 има стабилно окачване, което издържа на сериозна натовареност и позволява ъгъл на атака от 30 градуса с пътен просвет от 222 мм.

MHERO2 817 е plug-in хибрид (PHEV), съчетаващ 1.5-литров турбо двигател с два електромотора и интелигентно задвижване на четирите колела. Батерията осигурява системна мощност от внушителните 677 к.с. (505 кВ) и максимален въртящ момент от 848 Nm, което позволява на масивното шаси да ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 5.2 секунди.

Моделът е оборудван с интелигентно задвижване на всички колела (AWD) и иновативната 2AT Automatic трансмисия. За тези, които търсят пълна независимост, комбинираният пробег по стандарта WLTC достига забележителните 1113 км.

Автомобилът разполага с интелигентни системи за подпомагане на водача и интелигентни решения за управление.

Безапелационна проходимост: Режим „Рачешко ходене“

Офроуд версията на MHERO 817 е проектирана да преодолява терени, които спират останалите. Тя разполага с адаптивно въздушно окачване, което позволява регулиране на височината и достигане на максимален пътен просвет от 333 мм.

Впечатляващите офроуд характеристики включват:

Режим на странично придвижване (Crab Walk): Благодарение на завиващите задни колела, автомобилът може да се маневрира в изключително тесни пространства.

Дълбочина на газене: До 900 мм.

Режим с интелигентно управление за сняг, кал, скали, пясък и вода.

Лукс-интериор от авиационен клас, без излишни емисии и свързаност от следващо поколение

На фона на бруталната си мощ и суровия екстериор, MHERO 817 отговаря на най-съвременните екологични стандарти, а интериорът му изненадва с елегантност, изтънченост и естетика. Кабината на модела е вдъхновена от авиацията – от контролните превключватели и скоростния лост, през въртящия се селектор в стил „ръчен часовник“ до висококачествените материали като естествена кожа и фини велурени покрития допълват усещането за лукс и технологична изтънченост. В купето пътниците могат да се насладят на:

Dynaudio ® HiFi Audio система с 18 говорителя;

HiFi Audio система с 18 говорителя; Седалки с 12-посочно ел. регулиране, масаж, отопление и вентилация;

Интелигентен 15.6-инчов извит централен дисплей с операционна система и усъвършенстван Head-Up дисплей.

За удобство на притежателите на „Героя“ са предвидени 13 електрически изхода (включително 6kW функция V2L) и 50W безжични бързи зарядни с охлаждане.

DONGFENG демонстрира пълна увереност в качеството на своя флагман с гаранция от 7 години или 150 000 км. MHERO 817 е наличен за test-drive и покупка в шоурумите и дилърската мрежа на Чайна Мотор.

Ключови офроуд показатели на MHERO 817:

Динамика: Ускорение от 0 до 100 км/ч за 5.2 секунди;

Автономия: Комбиниран пробег от 1113 км, позволяващ дълги пътувания без притеснение за зареждането;

Енергия на място: Функцията Vehicle-to-Load (V2L) осигурява 6кВ изходна мощност за захранване на външни уреди сред природата;

Сняг и лед: Интелигентно управление на тягата за максимална стабилност;

Водни препятствия: Способност за газене до 900 мм дълбочина;

Тежък офроуд: Електронен блокаж на диференциалите и Crab Walk (странично придвижване) за маневриране в тесни пространства.

