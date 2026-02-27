ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж ограби 82-годишна жена в Крумовград, взе й 30 ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22370432 www.24chasa.bg

Летищата за граждански транспорт в Китай постигнаха нови исторически върхове

КМГ

3348
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската администрация за гражданска авиация съобщи, че през 2025 г. летищата в Китай са постигнали нови исторически върхове по три основни производствени показателя - пътникопоток от 1 529,046 милиона, товаропоток и поща от 21,864 милиона тона и излитания и кацания на самолети от 12,448 милиона, което представлява увеличение съответно с 4,8%, 9,0% и 0,4% на годишна база.

До 2025 г. има 41 транспортни летища с пътникопоток над 10 милиона, което представлява 83,7% от общия пътникопоток на всички вътрешни транспортни летища.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание