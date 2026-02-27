Летищата за граждански транспорт в Китай постигнаха нови исторически върхове

Китайската администрация за гражданска авиация съобщи, че през 2025 г. летищата в Китай са постигнали нови исторически върхове по три основни производствени показателя - пътникопоток от 1 529,046 милиона, товаропоток и поща от 21,864 милиона тона и излитания и кацания на самолети от 12,448 милиона, което представлява увеличение съответно с 4,8%, 9,0% и 0,4% на годишна база.

До 2025 г. има 41 транспортни летища с пътникопоток над 10 милиона, което представлява 83,7% от общия пътникопоток на всички вътрешни транспортни летища.