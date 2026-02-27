ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската операционна система за квантови компютри Origin Pilot е достъпна за публично изтегляне

КМГ

1992
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската операционна система за квантови компютри Origin Pilot, разработена от самата страна, е официално достъпна за изтегляне, съобщиха от Science and Technology Daily.

Това е стъпка, която се очаква да намали значително бариерите пред развитието и да ускори автономното развитие на китайската екосистема за квантови изчисления.

Разработена независимо от Origin Quantum Computing Technology със седалище в Хъфей, Origin Pilot беше представена за първи път през 2021 г. След многократни итерации и ъпгрейди, операционната система се превърна в усъвършенствана платформа. Системата в момента е внедрена и работи на квантовите компютри от серията Origin Wukong.

Чрез отварянето на своите унифицирани програмни интерфейси и стандартизирана система за управление, Origin Pilot премахва техническите бариери в основния софтуер за квантови изчисления, позволявайки на изследователски институции, колежи и разработчици по целия свят да имат удобен достъп до независимата квантова компютърна операционна система, разработена в Китай.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

