Китайската народна банка ще подкрепи трансграничното междубанково финансиране в юани

Китайската народна банка обяви, че ще подкрепи местните банкови финансови институции да се ангажират с трансгранично междубанково финансиране в юани с чуждестранни институции.

Тази мярка ще улесни отварянето на капиталовата сметка на страната, ще развие офшорния пазар на юани и ще подобри управлението на трансграничните капиталови потоци.

Трансграничното междубанково финансиране в юани е важен канал за местните банки да предоставят ликвидност в юани на офшорния пазар и да насърчават трансграничното използване на юани.

Народната банка заяви, че ще насърчава стабилното прилагане на уведомлението, като ефективно използва положителната роля на трансграничните финансови операции в обслужването на реалната икономика и насърчаването на здравословното развитие на офшорния пазар на юани.