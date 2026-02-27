Икономическата мощ на региона на делтата на река Яндзъ достигна своя исторически връх

Според Офиса за регионалното сътрудничество в делтата на река Яндзъ общата икономическа мощ на региона е достигнал 34,66 трилиона юана през 2025 г., поставяйки нов исторически рекорд. Броят на градовете с БВП над един трилион юана се е увеличил до 10. След успешното влизане на Уънджоу в редиците на градовете с трилион юана, делтата на река Яндзъ вече представлява над една трета от градовете с трилион юана в Китай. Общата стойност на износа на трите провинции и една община достигна 10,85 трилиона юана, което представлява 40,2% от националния обем, като по този начин се подчертава ролята на делтата на река Яндзъ като силен и динамичен полюс на растеж за китайската икономика.

Програмата за ваучери за научни и технологични иновации в делтата на река Яндзъ постигна взаимосвързаност между Шанхай, Джъдзян, Дзянсу и части от Анхуей, с кумулативна сума на подкрепа над 250 милиона юана, обслужваща над 5000 предприятия.