ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22370508 www.24chasa.bg

Икономическата мощ на региона на делтата на река Яндзъ достигна своя исторически връх

КМГ

944
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според Офиса за регионалното сътрудничество в делтата на река Яндзъ общата икономическа мощ на региона е достигнал 34,66 трилиона юана през 2025 г., поставяйки нов исторически рекорд. Броят на градовете с БВП над един трилион юана се е увеличил до 10. След успешното влизане на Уънджоу в редиците на градовете с трилион юана, делтата на река Яндзъ вече представлява над една трета от градовете с трилион юана в Китай. Общата стойност на износа на трите провинции и една община достигна 10,85 трилиона юана, което представлява 40,2% от националния обем, като по този начин се подчертава ролята на делтата на река Яндзъ като силен и динамичен полюс на растеж за китайската икономика.

Програмата за ваучери за научни и технологични иновации в делтата на река Яндзъ постигна взаимосвързаност между Шанхай, Джъдзян, Дзянсу и части от Анхуей, с кумулативна сума на подкрепа над 250 милиона юана, обслужваща над 5000 предприятия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви