Китайски учени откриха механизъм за повишаване на устойчивостта на студа при царевицата

Китайски учени представиха нов молекулен механизъм, предназначен едновременно да повиши устойчивостта на студа и усвояването на фосфати при царевицата, предлагайки потенциално решение на класическия компромис в селското стопанство, който заплашва добивите в студени климатични условия, пише „Синхуа".

Като култура с тропически произход, царевицата е много чувствителна към ниските температури. Студената среда не само забавя растежа ѝ, но и ограничава усвояването на фосфати от почвата, което поставя растението пред двойното предизвикателство на стрес от студа и недостиг на хранителни вещества.

Изследователски екип от Държавната лаборатория за устойчивост на растенията към околната среда в Китайския селскостопански университет наскоро откри важен молекулен механизъм, който координира адаптирането към стреса и усвояването на хранителни вещества от царевицата.

Очаква се този подход да е от голямо значение за отглеждането на нови сортове култури, способни да издържат на сложни и променливи стресови фактори на околната среда в условията на глобалното изменение на климата. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature.