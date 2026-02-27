ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22370521 www.24chasa.bg

Китайски учени откриха механизъм за повишаване на устойчивостта на студа при царевицата

КМГ

1768
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени представиха нов молекулен механизъм, предназначен едновременно да повиши устойчивостта на студа и усвояването на фосфати при царевицата, предлагайки потенциално решение на класическия компромис в селското стопанство, който заплашва добивите в студени климатични условия, пише „Синхуа".

Като култура с тропически произход, царевицата е много чувствителна към ниските температури. Студената среда не само забавя растежа ѝ, но и ограничава усвояването на фосфати от почвата, което поставя растението пред двойното предизвикателство на стрес от студа и недостиг на хранителни вещества.

Изследователски екип от Държавната лаборатория за устойчивост на растенията към околната среда в Китайския селскостопански университет наскоро откри важен молекулен механизъм, който координира адаптирането към стреса и усвояването на хранителни вещества от царевицата.

Очаква се този подход да е от голямо значение за отглеждането на нови сортове култури, способни да издържат на сложни и променливи стресови фактори на околната среда в условията на глобалното изменение на климата. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Наука и технологии

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви