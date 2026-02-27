Главболгарстрой представи ключови енергийни проекти на среща в Департамента по енергетика на САЩ

В рамките на работно посещение във Вашингтон българска делегация, ръководена от министъра на енергетиката Трайчо Трайков, към която се присъединиха представители на ръководството на Главболгарстрой, проведе среща със заместник-секретаря по енергетика на САЩ Джеймс Данли и със специалния пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция Джошуа Волц.

По време на дискусиите американската страна отчетете значителния напредък в реализацията на Вертикалния газов коридор на територията на България. Проектът се намира в напреднал етап на строителство и по текущи оценки се очаква да бъде завършен до края на 2026 г.

В тази връзка бе подчертана и активната роля на изпълнителя Главболгарстрой, който е мобилизирал значителен инженерен капацитет, специализирана работна сила и техника. Усилията на компанията са насочени към ускорено изпълнение на българските участъци от коридора при спазване на заложените технически и времеви параметри.

По време на срещата във Вашингтон бе обсъден и проектът за изграждане на малки модулни реактори в България. Инициативата бе представена от председателя на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов пред заместник-секретаря по енергетика на САЩ Джеймс Данли и стъпва на технологията GE Hitachi BWRX-300 – към момента най-напредналата, която вече е в етап на реално строителство. Първият реактор от този тип се изгражда в Онтарио, Канада, като въвеждането му в експлоатация е планирано за 2030 г.

Развитието на проекта беше и във фокуса на по-ранни разговори с ръководството на полската компания Synthos Green Energy (SGE), която работи по внедряването на флот от реактори BWRX-300 в Полша и в други държави от Централна и Източна Европа. В този контекст българската и полската компании обявиха намеренията си да обединят усилията си чрез създаването на съвместно дружество, което да поеме реализацията на модулните реактори в България.