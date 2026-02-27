ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Клисурски: С над 7 млрд. евро е нараснал външният ни дълг за една година

Георги Клисурски Снимка: Архив "24 часа"

Номиналният размер на външният дълг към 31 декември 2025 г. възлиза на 31,428 млрд. евро, като трябва се има предвид, че в тази сума са включени вътрешния и външния дълг. От тези 31,428 млрд. евро, размерът на външният държавен дълг е 25,373 млрд. евро.

Това обясни служебният финансов министър Георги Клисурски по време на парламентарния контрол в парламента. 

"Увеличението в номинално изражение само на външния дълг е +7,249 млрд. евро за периода 31 декември 2024 г.-31 декември 2025 г. Към края на 2024 г. дългът е бил 18,124 млрд. евро, а година по-късно - 25,373 млрд. евро", обясни той.

Спрямо БВП към края на 2025 външният дълг е бил 21,9% от БВП, а на 2024 г. - 17,3%, тоест има нарастване от 4,6 на сто в рамките на календарната година", каза още Клисурски. 

