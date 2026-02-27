Китайската икономика на леда и снега се плъзга по „напредналата писта

С настъпването на нощта „Леденият град“ в Харбин, провинция Хъйлундзян, се осветява, а смехът и възгласите отекват в студения въздух. На 1 януари 2026 г. Харбин е приел 1,405,000 туристи, което е увеличение с 11,4% на годишна база.

„Харбинската треска“ отразява бурното развитие на китайската икономика на леда и снега. Данните показват, че между 2016 и 2024 г. мащабът на китайската индустрия на леда и снега е скочил от 364,7 милиарда юана на 980 милиарда юана, със среден годишен темп на растеж от 21,09%, като се очаква да надхвърли един трилион юана през 2025 г.

Броят на туристите, посещаващи ледено-снежни паркове в Китай, е надхвърлил 300 милиона за последните три години.

Какви са новите характеристики на китайската икономика на леда и снега? Репортери на вестника проведоха задълбочени разследвания на различни места.

Доставка на нови продукти

В един от най-известните ски курорти в Китай, курортът „Езеро Сунхуа“ на China Travel Service в град Дзилин младият турист Тан Вънхао получава от служител сноуборд от марката Xifei. „Този сноуборд е произведен в Китай, от въглеродни влакна е, много е лек и лесен за употреба!“

„Xifei“ е регистрирана търговска марка на Jilin Chemical Fiber Group. Като голямо предприятие в китайската индустрия за въглеродни влакна, през последните години Jilin Chemical Fiber Group се е насочила към пазара за оборудване на зимни спортове, използвайки предимствата на своята индустриална верига за разработване на сноубордове от въглеродни влакна.

„Започнахме да правим сноубордове от въглеродни влакна през 2023 г. Качеството е сравнимо с това на водещите международни марки, но сноубордовете са на по-достъпна цена“, обясни Джоу Джъйоу, заместник-директор на Отдела за маркетинг развитие в търговския център на Jilin Chemical Fiber Group. Той добави, че сноубордовете от въглеродни влакна са с 30% по-леки, но 3 до 5 пъти по-здрави от обикновените сноубордове и могат да издържат на по-голямо въздействие.

В момента все повече местно произведени стоки за снежни спортове печелят признание от потребителите. Експертите казват, че Китай е създал продуктова система от 15 основни категории оборудване за зимни спортове. Водени от идеята да се използват нови материали и интелигентни технологии, китайските предприятия са се трансформирали от производител на оригинално оборудване (ОЕМ) до производител на оригинален дизайн, като включват независими научноизследователски дейности и определят стандарти, осигурявайки важен импулс за цялостния растеж на индустрията.

Иновативни оперативни модели

В момента манията по леда и снега в Китай е пробила традиционните ограничения на климата и региона и непрекъснато се разширява на юг. Големите закрити ски курорти в Гуанджоу, Чънду, Шънджън и други градове работят целогодишно, превръщайки се в популярни дестинации за почивка и професионално обучение.

В сравнение със северните градове, които са богати на ледени и снежни ресурси, как южните градове могат да развият свои собствени конкурентни предимства? Отговорът се крие в четири аспекта: иновативно мислене, диференцирана конкуренция, разработване на нови проекти и проучване на нови сценарии.

Влизайки в ICE PANDA, закрита арена за ледено катерене, разположена в Chengdu Future Science and Technology City, Чънду, пров. Съчуан, свежите звуци на брадви, удрящи по леда, отекват из цялото място, докато ентусиастите на леденото катерене се наслаждават на тръпката от изкачването на ледени върхове под ръководството на инструктори.

„Леденото катерене е визуално привлекателен екстремен спорт, съчетаващ сила, умения и смелост и тестващ физическите възможости“, обяснява Ли Чанчън, генерален мениджър на мястото.

Като първата закрита арена за ледено катерене в Китай, ICE PANDA разполага с професионална ледена стена с височина приблизително 12,5 метра, която обхваща различни зони с предизвикателства на наклона, вариращи от 60-градусови ледени склонове до 90-градусови вертикални ледени стени, осигурявайки подходящо пространство както за начинаещи, така и за опитни катерачи.

Откриването на залата за ледено катерене в Чънду е ярък пример за сегментацията на индустрията за ледени и снежни спортове. „В сравнение с десетките хиляди юани, необходими за екипировка и пътни разходи при ледено катерене на открито, градската зала значително намалява бариерата за достъп до преживяването“, казва Дзян Шоу, ентусиаст по леденото катерене. „Около Чънду има много заснежени планини и леденото катерене е важна част от процеса на изкачването им. Моделът „катерене на закрито + катерене на открито“ позволява преди да се отправите към заснежените планини първо да практикувате уменията си на закрито, затова той е особено удобен.“

Освежаващи изживявания за туристите

По здрач група туристи, облечени във водоустойчиви и специално проектирани за студ костюми, се носеха спокойно по повърхността на замръзнало езеро. Туристите заеха пози за снимка и тогава един дрон излетя, за да заснеме този романтичен момент. Това е ice floating „плаване върху късове лед“ – нов проект за преживяване с лед и сняг, въведен в Алтай, Синдзян, от началото на новия снежен сезон.

Чън Хоу, ръководител на Туристическото информационно студио за плаване по лед в Алтай, обясни, че този туристически проект набляга на потапянето в природата и релаксацията на ума и тялото. Чрез издълбаване на парчета лед в затвореното замръзнало езеро, туристите могат да се носят по повърхността и да се наслаждават на уникалната поетична красота на зимата. „Резервациите са изключително популярни, особено сред младите хора. Очакваме да имаме 10 000 посетители през цялата зима.“

През последните години Синдзян непрекъснато увеличава подкрепата си за зимния туризъм, обогатява предлагането на продукти от лед и сняг и се фокусира върху изграждането на силна марка за леден и снежен туризъм. Например в префектура Алтай, в допълнение към ледените късове са добавени нови проекти като риболов на лед, тематични паркове за лед и сняг и конна езда в снега. Ски курортите са въвели полети с балони с горещ въздух, парапланеризъм и каране на снегомобили, разширявайки концепцията „ски+“ и непрекъснато обогатявайки предлагането на продукти от леден и снежен туризъм.

През този снежен сезон Синдзян стартира над 500 културни и туристически дейности. По време на новогодишните празници през 2026 г. Синдзян е приел 1,6838 милиона туристи, като общите разходи на туристите са достигнали 1,532 милиарда юана.