Американска медия наскоро отбеляза, че високоскоростната жп мрежа на Китай, която вече е с дължина над 50 000 км, е поставила нов глобален стандарт. Според нея опитът на Китай предлага полезна справка за други страни, които се стремят да модернизират железопътната си инфраструктура.

50 000 км не е просто числов скок. Това е нов етап в пътя на модернизацията на Китай и предоставя перспектива, през която светът може по-добре да разбере подхода на Китай към управление и осезаемите възможности, предоставяни от неговия модел на развитие.

Това също отразява непоколебимият ангажимент на Китай към дългосрочно планиране. Предвид дългите срокове и значителните капиталови инвестиции, необходими за жп проекти, далновидните стратегии са от решаващо значение за тяхното систематично развитие.

От първото издание на Средносрочния и дългосрочен план за железопътна мрежа през 2004 г., който очерта ясна рамка за развитие на високоскоростни железници, до оптимизирането му през 2008 г. и по-нататъшното му надграждане през 2016 г., което предложи „осем вертикални и осем хоризонтални“ линии, развитието на високоскоростни железници в Китай е ярък пример за постоянство.

В развитието на изграждането на високоскоростни железници Китай използва предимствата на новата си национална система за мобилизиране на ресурси в цялата страна, интегрирайки предприятия, академичните среди, изследователски институции и потребители и превръщането на най-големия пазар на високоскоростни железници в света в най-силния магнит за иновации.

Именно тази обединена институционална сила позволява на Китай не само да преодолее технологичните бариери, но и да постигне забележителна трансформация от последовател в лидер в такива неизследвани сфери като интелигентните и зелените високоскоростни железници.

Международните медии отдават постиженията на Китай на изключителната му фокусираност. Те отбелязват, че това отразява и начин на мислене – резултат от това, че страната се гради за следващия век, а не за следващите избори. В глобален план, докато някои държави се борят със законодателна блокада по отношение на дългосрочната инфраструктура, Китай демонстрира постоянна политическа стабилност и приемственост. Тази способност за планиране и изпълнение отвъд икономическите цикли прави сигурността и стабилността отличителен белег на развитието на Китай.

Зад 50 000 км високоскоростна железница се крие фундаменталната ценност да се поставят хората на първо място. По време на 14-ия петгодиш ен план 128 окръга, включително Фупин, Бадун и Лунджоу, сложиха край на липсата на достъп до високоскоростни влакове.

Да вземем за пример новооткритата високоскоростна жп линия Сиан-Йенан. Линията свързва град Йенан, известен в миналото като важна революционна база, с националната високоскоростна железопътна мрежа, като драстично съкращава времето за пътуване и ясно демонстрира значителните ползи за препитанието на хората: тя не само свързва ябълките от Луочуан и райските ябълки от Фупин с по-голям потребителски пазар, но и насърчава нов модел на индустриално сътрудничество.

Чрез разширяване на високоскоростните жп линии до отдалечени и планински райони, Китай насърчава регионалното развитие и общия просперитет. Ангажиментът на правителството „никой не трябва да бъде изоставен по пътя към модернизацията“ се разгръща из цялата страна.

Значението на железопътните линии се състои не само в удължаването на релсите, но и в стремежа към свързаност и споделено развитие. Днес китайските железници вдъхват по-силен импулс на глобалната модернизация.

Високоскоростната жп линия Джакарта-Бандунг реализира дългогодишната цел на Индонезия за развитие на високоскоростни жп линии, ускорявайки разрастването на индустриалните клъстери по маршрута.

Жп линията Китай-Лаос помогна на Лаос да се превърне от „страна без излаз на море“ в „страна, свързана чрез сухоземен транспорт“, създавайки над 100 000 нови работни места.

Жп линията Момбаса-Найроби преобрази транспортния център на Източна Африка, подобрявайки поминъка по маршрута чрез програми за обществено благосъстояние и развитие на общностите.

Жп линията Китай-Киргизстан-Узбекистан, която в момента е в процес на изграждане, разгръща нова визия за свързаност на целия евразийски континент.

Модернизацията в китайски стил не преследва личен интерес, а по-скоро води до глобално общо развитие и просперитет чрез засилено международно сътрудничество.

Както отбелязват кенийските медии, наративът за модернизация на Китай набляга на партньорството пред йерархията и на сътрудничеството пред зависимостта, предлагайки на страните от Глобалния Юг отличителна и все по-важна рамка.

Постиженията на Китай се споделят със света. Превръщайки плановете в реалност и визиите в осезаеми резултати, това, което се разширява, не е просто изминат пробег, а глобално приложими стандарти и споделени пътища за просперитет. Чрез откритост и сътрудничество, от които всички печелят, Китай продължава да допринася за изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството.