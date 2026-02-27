Първият магазин за хуманоидни роботи 7S отвори врати в Ухан

Точно в 10 ч. сутринта два хуманоидни робота с височина 1,3 м оживяха в Ухан, главния град на провинция Хубей, въртейки се на музикалния ритъм в перфектен синхрон. След танца им първият в Китай магазин за хуманоидни роботи 7S официално отвори врати.

Вътре в магазина хуманоидни роботи с различни размери изпълняват какви ли не дейности: едни играят на футбол, други продават стоки, а трети свират на музикални инструменти. „Тук имаме 17 модела хуманоидни роботи на цена между 7 999 и 700 000 юана. Те могат да се настройват на над 10 сценария, включително промишлено производство, насоки за културен туризъм, здравеопазване и специални операции“, обяснява управителят на магазина Ху Лундан. Магазинът предлага не само продажби, резервни части, клиентско обслужване и обратна връзка с информация, но също така предлага и решения, демонстрации и обучение – общо седем функции, които обхващат цялата индустриална верига на хуманоидните роботи – от отделни части и цели роботи до сценарии на приложение.

На входа на магазина един робот 7S с колела на краката подканя посетителите да влязат. „Името му е „Юен Йоу“ (в превод „Далечен пътешественик“), висок е 158 см, тежи 72 кг и може да ходи 1,5 метра в секунда“, казва Ху Лундан. „Юен Йоу“ е родом от Хубей и от девет месеца работи в Централната болница в гр. Сиенин, пров. Хубей като главно предоставя услуги, например насочва пациентите, дава обяснения и извършва лечение с мокса. Това е първият хуманоиден робот, който се използва в болница в Хубей.

„Преди да разработим „Юен Йоу“ първо проведохме проучване и анализ за нуждите на клиентите, като произведохме различни „органи“ и „тъкани“, като хардуер, софтуер и алгоритми, и след това ги сглобихме в цялостен хуманоиден робот“, обясни Юен Чао, генерален мениджър на Wuhan Shouzhi Innovation Technology Co., Ltd. Той добави, че екипът на академик Лю Шън от Института по микроелектроника към Университета Ухан е предоставил решения за сензори и технологии за изкуствен интелект, докато веригата за хуманоидни роботи в Хубей е осигурила над 80% от хардуерната поддръжка. „В провинция Хубей има 20 основни компании за доставки на хуманоидни роботи и близо хиляда свързани компании, които могат да доставят ключови компоненти като „мозък“, „скелет“ и „електронна кожа“, необходими за робота „Юен Йоу“, казва Юен Чао.

От научноизследователската и развойна дейност до производството са необходими само 6 месеца. През април 2025 г. бе създаден първият робот „Юен Йоу“ и сега той навлиза в етап на масово производство. Компанията е създала четири автоматизирани производствени линии за хуманоидни роботи, способни да произвеждат 1500 бройки годишно.

Способността за производство на хуманоидни роботи е важна, но също толкова важна е и способността за ефективното им използване.

През юни 2025 г. Хубей създава „училище“ за хуманоидни роботи – Център за иновации в областта на хуманоидните роботи. Всеки новороден хуманоиден робот може да овладее умения под „ръководството“ на събирачите на данни в центъра.

„Предоставяме 23 високореалистични сценария и повече от 10 временни сценария, които могат да поберат стотици хуманоидни роботи за едновременно обучение, събирайки над един милион единици данни от реални машини годишно. След преглед, етикетиране и почистване, тези данни се имплантират в мащабно моделно обучение, което позволява на хуманоидните роботи непрекъснато да се развиват“, казва Лю Чуанхоу, главен оперативен директор на Центъра за иновации в областта на хуманоидните роботи в Хубей.

Към днешна дата магазинът 7S е генерирал над 600 000 юана приходи от различни сделки, включително експериментално потребление, продажби, турове и отдаване под наем на роботи. Ху Лундан заяви, че зад магазина 7S стои постепенно подобряващата се екосистема на индустрията за хуманоидни роботи в Хубей. „В момента хуманоидните роботи могат да правят само толкова, но в бъдеще те определено ще навлязат в живота на хиляди домакинства, ще обслужват безброй индустрии и ще станат важна част от живота ни.“ Като един от най-активните иновационни центрове в световната индустрия за хуманоидни роботи, Китай през последните години наблюдава бързи подобрения в цялостната производителност на хуманоидните роботи, като сценариите на приложение непрекъснато се разширяват в сферата на индустрията и услугите, включително автомобилостроенето, 3C сглобяването, складирането, логистиката и интелигентното здравеопазване.

Проф. Ли Мяо от Института по роботика към Университета Ухан, посочи, че бумът на индустрията е резултат от съчетание на фактори: мащабните модели с изкуствен интелект осигуряват „мозъка“ за роботите; операционните системи с отворен код понижават прага на развитие; ...и непрекъснатият спад в цената на основен хардуер, като двигатели, сензори и редуктори, прави възможно производството на високопроизводителни роботи. Дигиталната трансформация на производствения и сервизния сектор осигури огромна движеща сила на пазара; а силната подкрепа от националните стратегии и политики доведе до бързо натрупване на капитал и таланти. През следващите пет години се очаква китайската индустрия за хуманоидни роботи да премине от „бум“ към „зрялост“.