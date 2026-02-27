Правителството: Цената на водата се вдига от 1 март, но не заради служебните министри

Трайчо Трайков увери, че се проверяват всички варианти за грешки или злоупотреби и всеки гражданин с необосновано високи сметки за той ще бъде компенсиран

През последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за високи сметки за ток и вода. Темата се използва за прехвърляне на отговорност. Сметките за електроенергия не са изненада - миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока, прибавяме и високото потребление през студените месеци. Повишението на цената на водата е прието декември от КЕВР и е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това е политическият отговор, но все пак свиках спешна среща с ресорните министри, за да има и истински мерки за гражданите

Това каза премиерът Андрей Гюров пред медиите в Министерския съвет. Той свика работна среща с министъра на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова и на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева в Министерския съвет заради множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

Гюров се закани, че ще провери защо точно сега се вдигат цените. Но водата ще поскъпне от 1 март.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че още в петък, първия работен ден, е провел среща с КЕВР за статуса на техните проверки. Прегледахме количествата потребена енергия, на което се дължат повечето високи сметки. Но има и допълнителна проверка от министерството и от независима лаборатория на електромерите, дали данните съответстват с фактурите. Провеждаме разговори с Фонда за сигурност на електроенергийната система, който покрива разликата между регулираните и пазарните цени, за да видим каква е разликата и какви са цените. Искаме да проверим всички варианти, където може да има грешка или злоупотреба.

По данни от КЕВР в много малък процент от сигналите има нарушение, но и един клиент да е ощетен, трябва да възстановим загубите. А ако констатираме умишлено нарушение на правилата, има законови глоби, категоричен беше Трайков.

Когато всичко вече е проверено, правителството ще направи проверка и дали всички изисквания по закон за отношение към клиентите и дали са компенсирани. Всички, които са подали жалба, трябва да получат индивидуален отговор. Следобед ЕРП-тата ще ми докладват за техните проверки, допълни още той.

И даде данни за по-високото потребление на ток през декември спрямо ноември - трите електродружества са продали повече ток - "Електрохолд" - 33%, "Енерго про" - 47%, ЕВН 43%. А за януари съответно с 14,5%, 14,3%, 16,2%.

Министърката на регионалното развитие Ангелина Бонева каза по отношение на поскъпването на водата, че ВиК холдинга и ВиК операторите са й предали справки, но още не се е запознала с тях. Вчера тя присъстваше на работно посещение в Брюксел. Гюров заподозря, че този момент е бил умишлено избран за вдигането на цените. КЕВР още във вторник е представил ситуацията на министърката. Скоро тя ще даде повече данни. Но обясни, че цените на водата са на пазарен принцип и не можем да ги спрем.

Трайчо Трайков припомни, че през 2008 г. същата ситуация се случи с цената на парното, тогава предходният министър каза да не се продава на тази цена, определена от КЕВР, защото предстояха избори и тогава "Топлофикация" натрупа дълг, от който и сега не може да се освободи. Сега виждам много сходства.

Министърът на икономиката Ирина Щонова пък докладва, че КЗП изискала информация от ЕРП-тата. За нас е важно не само как отговарят на жалбите, а и самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че има грешка, те сами да я поправят.

В четвъртък министърът на икономиката сезира Комисията за защита на потребителите за стартиране на проверки на място в офисите на трите електроснабдителни дружества в страната.

Те са във връзка с постъпили множество жалби и сигнали на потребители, свързани с повишени размери на дължими суми по фактури за потребление на електроенергия през януари 2026 г. Обект на проверките е начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби на гражданите, както произнасянето по конкретните сигнали и начинът на решаване на евентуално възникналите спорове. Изискана е информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори, както и сключени типови договори и приложимите към тях общи условия за енергоснабдяване.

Отново в четвъртък стана ясно, че водата в населените места извън София ще поскъпне, но не от 1 януари, както се предвиждаше първоначално, а от март. Новите цени бяха определени от КЕВР в началото на годината, но предишният министър на регионалното развитие Иван Иванов призова ВиК дружествата да не актуализират цените, за да не се обтегне ситуацията около приемане на еврото.

Сега Иванов отново призова дружествата да няма поскъпване. А от ПП-ДБ поискаха оставката на шефката на ВиК холдинга за това, че увеличението на цените на водата в този момент било "гръмнала заложена бомба" от предишното правителство.