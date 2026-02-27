Фон дер Лайен: ЕС ще приложи временно търговското споразумение с Меркосур

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур ще се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от ДПА и БТА.

По думите ѝ временното прилагане ще позволи на двете страни да започнат да се възползват от икономическите ползи от споразумението, докато тече процедурата по окончателното му ратифициране и съдебно преразглеждане.

Търговското споразумение обхваща Европейския съюз и четирите държави от южноамериканския блок Меркосур – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай – и предвижда постепенно премахване на митата върху широка гама от стоки, както и улесняване на достъпа до пазари в редица сектори.

Споразумението е обект на политически и правни дебати в някои държави членки, включително по отношение на екологичните стандарти и въздействието върху европейските земеделски производители. Очаква се Съдът на ЕС да се произнесе по въпроси, свързани с правната рамка и компетенциите на съюза при прилагането на подобни търговски договорености.