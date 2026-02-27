444 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение, най-разпространени са по 20 и по 50 евро

От обращение през 2025 г. са изтеглени 444 000 фалшиви евробанкноти, което представлява спад от 20 на сто спрямо предходната година и едно от най-ниските равнища спрямо общия брой банкноти в обращение от въвеждането на еврото, съобщи Европейската централна банка, цитирана от БТА.

През миналата година са били засечени 14 фалшиви банкноти на един милион истински в обращение – показател, който остава сред най-ниските от създаването на единната валута.

Най-често фалшифицирани остават банкнотите от 20 и 50 евро, които заедно формират около 80 на сто от всички изтеглени неистински купюри.

Разпределението по номинали през 2025 г. на изтеглените фалшификати е следното: 5 евро – 1,4 на сто; 10 евро – 6,4 на сто; 20 евро – 27,0 на сто; 50 евро – 53,2 на сто; 100 евро – 7,9 на сто; 200 евро – 3,3 на сто; 500 евро – 0,8 на сто.

По-голямата част от фалшификатите – 96,8 на сто – са установени в страни от еврозоната, 2,2 на сто – в държави членки на ЕС извън еврозоната, а 1,0 на сто – в други части на света.

От ЕЦБ подчертават, че евробанкнотите остават сигурно и надеждно платежно средство и няма повод за притеснение сред гражданите, но препоръчват повишено внимание. Повечето фалшиви банкноти са лесни за разпознаване, тъй като нямат защитни елементи или съдържат некачествени имитации.

Автентичността може да бъде проверена чрез метода „пипни, погледни, наклони“, описан на интернет страниците на националните централни банки от еврозоната. Евросистемата подпомага и професионалните оператори, като гарантира, че сертифицираните машини за обработка на банкноти надеждно откриват фалшификати и ги изтеглят от обращение.

При съмнение за фалшива банкнота гражданите следва да я сравнят с такава, за която са сигурни, че е истинска, и при потвърждение да се свържат с полицията или с националната централна банка, съобразно националната практика. Евросистемата активно съдейства на правоприлагащите органи в борбата с паричните фалшификации.