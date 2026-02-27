Макрон: Решението за временно прилагане на сделката с Меркосур е много лоша изненада

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон определи като „много лоша изненада“ решението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за временно прилагане на споразумението с Меркосур, предадоха Ройтерс и БТА.

„За Франция това е изненада, лоша изненада, а за Европейския парламент е проява на неуважение“, каза Макрон пред медии в Елисейския дворец.

По-рано днес министърът на земеделието на Франция Ани Жоньовар определи решението като „изключително неблагоприятно“ и изрази съжаление, че то е било взето, предаде Франс прес.

„Това е решение, за което съжалявам“, посочи Жоньовар пред журналисти по време на Международното селскостопанско изложение в Париж, като отбеляза, че този ход „не съответства на уважението, което следваше да бъде проявено към решението на Европейския парламент“.

Според френския министър решението е „много неблагоприятно с оглед на функционирането на нашите институции и най-вече на духа на нашите европейски структури“.

„През последните седмици проведох задълбочени разговори по този въпрос с държавите членки и с представители на Европейския парламент. На тази основа Еврокомисията вече ще пристъпи към временно прилагане“, заяви Фон дер Лайен в кратко изявление пред медиите.

Прилагането на договора, срещу който се обявиха част от земеделските производители, особено във Франция, следва да бъде разгледано от Съда на ЕС, след като през януари Европейският парламент реши с малко мнозинство ратифицирането на споразумението да бъде отложено, припомня АФП.

Евродепутатите решиха да сезират Съда на ЕС, за да бъде проверено дали споразумението с блока, обединяващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, съответства на европейските договори – процедура, която се очаква да отнеме няколко месеца.

Решението на ЕК е взето, след като вчера Уругвай и Аржентина ратифицираха споразумението, проправяйки пътя за временното му прилагане.

Споразумението беше подписано през януари в Парагвай след повече от 25 години преговори и има за цел да премахне митата и други търговски бариери, както и да насърчи обмена на стоки и услуги между двата региона, създавайки една от най-големите зони за свободна търговия в света.

Очаква се споразумението да позволи на ЕС да увеличи износа на автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка, като същевременно улесни вноса в Европа на южноамериканско говеждо и птиче месо, захар, ориз, мед и соя.

Според негови противници договорът ще разклати европейското земеделие с вноса на по-евтини продукти, които не винаги отговарят на екологичните изисквания и стандартите за безопасност на храните на ЕС.

За разлика от Париж, Испания подкрепя решението на Фон дер Лайен.

„В един все по-несигурен свят Европа не може да си позволи да изостава. Споразумението с Меркосур е голяма стъпка в пътната карта на ЕС за постигане на по-голяма автономност и устойчивост“, заяви испанският министър на икономиката, търговията и компаниите Карлос Куерпо, цитиран в изявление, изпратено до АФП.