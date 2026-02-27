Димитър Радев: Плавният преход към еврото е резултат от натрупана устойчивост

Плавният преход към еврото е резултат от натрупана устойчивост, посочва управителят на БНБ Димитър Радев в публикация в новия брой на тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките в България, публикувана на страницата на централната банка в интернет.

По думите му днес най-силният индикатор за успеха на преминаването към единната валута е неговата нормалност. Платежната инфраструктура функционира без прекъсвания, ликвидността е адекватна, а поведението на клиентите - както на домакинствата, така и на бизнеса - остава предвидимо и рационално, посочва Радев.

Управителят на БНБ отбелязва още, че не се наблюдават сътресения в кредитния риск или в качеството на банковите портфейли, които да са следствие от въвеждането на еврото. Радев добавя, че първоначалните ценови корекции са ограничени и съответстват на опита на други държави. Той посочва, че това позволява разговорът за ефектите от еврото да се води на база данни и наблюдения, а не на очаквания или страхове.

Еврото не елиминира рисковете, но променя начина, по който ги управляваме, пише още управителят на БНБ. Като отбелязва, че външната среда остава сложна, Радев добавя, че геополитическите рискове, колебанията на международните пазари и глобалните икономически цикли не изчезват с промяната на валутата. Разликата, по думите му е, че днес тези рискове се управляват в рамките на обща европейска парична и надзорна рамка. БНБ и търговските банки вече са част от общия надзорен цикъл на еврозоната - от оценката на рисковете до последващите действия, което означава по-високи изисквания, но и по-добра координация, по-голяма съпоставимост и по-ясна предвидимост, посочва Радев.

Еврото не е самостоятелна гаранция за стабилност, то е рамка, която прави както силните, така и слабите страни на системата по-видими, отбелязва Радев. Той посочва, че първите месеци показват, че банковият сектор в България влезе в тази рамка подготвен. Оттук нататък стабилността ще зависи от ежедневната работа - от качеството на управлението, от ефективния надзор и от професионалната отговорност на всички участници, заявява още управителят на БНБ.