Хасан Адемов: Вдигането на пенсиите е гарантирано с удължителния бюджет

„Удължителният закон за бюджета, който правителството прие в сряда, гарантира всички социални плащания, в това число и осъвременяването на пенсиите от 1 юли тази година." Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

С удължителния закон правителството гарантира и размера на социалните плащания, свързани със Закона за хората с увреждания. Техният размер се повишава, защото е свързан с линията на бедност, която от тази година е 390 евро.

Министър Адемов е на посещение във Варна, където събира всички структури на Министерството на труда и социалната политика в Североизточния район за планиране.

„Имаме идеята да обиколим шестте планови района, за да можем да представим на регионалните структури на министерството целите, които сме се поставили", допълни той.

Основна задача пред МТСП, поставена от министър Адемов, е именно подкрепата за най-уязвимите граждани. Освен стъпките, предприети за гарантиране на плащанията към тях, социалното министерство работи и в посока подобряване на пазара на труда.

Над 1000 души ще получат шанс да започнат работа през програми, финансирани от държавния бюджет. Те ще подпомагат общините и пострадалите за преодоляване на последствията от бедствията. Това ще се случи с активиране на Националния план за действие по заетостта, който намира място в удължителния закон за бюджета.

Министър Адемов и екипът му работят и по реализиране на мярката „Заетост без бариери", която ще позволи трайно безработни, както и представители на уязвимите групи, да подпомагат общините не само в борбата с бедствията, но и с превенция срещу тях. Тя е по Програма „Развитие на човешките ресурси".

„Предвиждаме да изградим един междуинституционален механизъм, който да определи критичната инфраструктура. След това, в рамките на две години, ще бъдат наети около 10 000 безработни. От една страна, подпомагаме тях, от друга – предлагаме подкрепа за общините и лицата, които са пострадали от бедствия", обясни Адемов.

Като подкрепа за нуждаещите се Министерството ускори и процеса по раздаване на хранителните пакети по Програмата за храни, които ще достигнат до над 531 000 домакинства и включват 11 продукта от първа необходимост. Раздаването им ще започне около 15 март.

„Първоначално идеята е била тези хранителни пакети, които са за най-бедните и уязвими граждани, да се раздават след изборите. Заедно с колегите от екипа решихме, че нашите сънародници имат нужда от тази подкрепа сега. Ние сме наясно, че гладът не може да бъде съобразен с датата на изборите", допълни Адемов.

Социалният министър припомни, че по време на избори политическите партии прибягват до практиката да раздават хранителни продукти на избирателите. „Няма да допуснем конкуренция между тях и хранителните пакети по линия на европейската солидарност", заяви Хасан Адемов и допълни, че хората трябва да знаят, че на първо място могат да разчитат на държавата.

Той поставя като втора основна задача пред Министерството именно недопускане на използването на социалните инструменти като начин за влияние върху вота на българските граждани. По време на шестте посещения в шестте района за планиране той ще даде ясни инструкции на всички служители на МТСП да следят хранителните пакети да не се използват с предизборни цели.

„Структурите на Министерството на труда и социалната политика трябва да бъдат политически неутрални в рамките на своята професионална дейност. Уязвимите групи са особено податливи на опити за влияние и ние не бива да го допускаме", допълни Адемов.

По време на посещението си във Варна министър Адемов разговаря и с областния управител на Варна Атанас Михов и заместник-кмета на общината Снежана Апостолова.