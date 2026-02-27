„Копа-Коджека“: Временното прилагане на споразумението с Меркосур е пореден удар за европейското земеделие

Обявеното днес намерение на Европейската комисия (ЕК) да пристъпи към временно прилагане на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз (ЕС) и Меркосур може да бъде възприето от селскостопанския сектор само като пренебрежение към основателните опасения, които изразяваме от години заедно с екологични организации, синдикати и потребителски групи относно въздействието на това споразумение. Това пише най-голямата европейска земеделска организация „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca) в свое съобщение, разпространено до медиите, информира БТА.

В него се подчертава, че тези опасения са свързани не само с увеличените обеми на внос, които оказват натиск особено върху чувствителни сектори като говеждо месо, птиче месо и захар, но и с трайната асиметрия в производствените стандарти, екологичните изисквания, правилата за хуманно отношение към животните, употребата на продукти за растителна защита и трудовите стандарти. По тези въпроси ЕС не е получил никакви гаранции, способни наистина да успокоят производителите и потребителите.

Скорошният одитен доклад на Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ на ЕК относно говеждото месо и продължаващата употреба на хормони само засилва тези опасения.

Ето защо е дълбоко обезпокоително, че споразумението се прокарва чрез временно прилагане, като не само се пренебрегват опасенията на земеделската общност, но и се противоречи на многократните уверения на Комисията, че такова широкообхватно и противоречиво търговско споразумение няма да бъде приложено без всеобхватно парламентарно съгласие, особено след неотдавнашното гласуване за сезиране на Съда на ЕС.

Търговската политика не трябва да се осъществява за сметка на европейския селскостопански модел, заявяват от „Копа-Коджека“. Земеделският сектор вече е подложен на значителен икономически натиск поради нарастващите разходи за суровини, климатичните предизвикателства и нестабилността на пазара. Действането по този начин ще остави трайна политическа следа и рискува допълнително да подкопае доверието между европейските институции и селските общности, подчертава организацията.