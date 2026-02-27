ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и коля се сблъскаха на магистрала "Тракия...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22374548 www.24chasa.bg

Министерството на финансите ще предложи за продажба ценни книжа на държавата за 150 млн. евро на 9 март

1196
Министерство на финансите СНИМКА: Архив

Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност пет години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен на 9 март, става известно от съобщение на страницата на БНБ в интернет.

Облигациите са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 2,75 процента.

Това ще бъде пети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, показва справка на БТА в сайта на БНБ. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро. На аукцион, проведен на 9 февруари, бяха пласирани успешно десетгодишни ДЦК за 150 млн. евро. На 23 февруари беше проведен аукцион за продажба на двугодишни ДЦК за 150 млн.евро.

 

Министерство на финансите СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите