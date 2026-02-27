Министерството на финансите ще предложи за продажба ценни книжа на държавата за 150 млн. евро на 9 март

Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност пет години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен на 9 март, става известно от съобщение на страницата на БНБ в интернет.

Облигациите са от емисия BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 2,75 процента.

Това ще бъде пети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, показва справка на БТА в сайта на БНБ. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро. На аукцион, проведен на 9 февруари, бяха пласирани успешно десетгодишни ДЦК за 150 млн. евро. На 23 февруари беше проведен аукцион за продажба на двугодишни ДЦК за 150 млн.евро.