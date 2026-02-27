Изненада с водата за министърка - вдигат цената, а тя в Брюксел, но поскъпването от 1 март остава (Обзор)

Ангелина Бонева ще проверява кой е координирал ВиК дружествата за увеличението, от ГЕРБ услужливо посочват Лозко Лозев от управата на водния холдинг и бивш депутат от ПП

Служебното правителство се оказа изненадано от поскъпването на водата от 1 март. В петък регионалната министърка Ангелина Бонева каза след среща с премиера Андрей Гюров, че

не е нареждала на водните дружества да се възползват от решението на КЕВР

за увеличение на цените и била изненадана, когато в четвъртък вечерта се върнала от еднодневно посещение в Брюксел, където спасявала европейски пари за България.

“Стана ми интересно кой задържа цените до вчера и кой координирано ги вдигна, докато аз бях в Брюксел”, коментира Бонева. Тя посочи, че разполага със справки от Българския ВиК холдинг, но допълни, че все още не е успяла да се запознае с тях и когато направи това, ще представи позицията си, най-вероятно още в понеделник.

В парламента обаче започнаха да търсят отговора още в петък. От групата на ГЕРБ услужливо разпространиха вайбър съобщения между Лозко Лозев от управата на водния холдинг и ВиК оператори. От тях се разбира, че той е

координирал поскъпването

Лозев е бивш депутат от “Продължаваме промяната”.

От ГЕРБ разпространиха чатове от името на Лозко Лозев, с които се координира поскъпването на водата от 1 март.

ПП-ДБ контрираха, като нарочиха за сегашното решение шефката на ВиК холдинга Ирена Георгиева-Денева, която е съпруга на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев.

“Не може едно семейство да контролира цената на водата и националната сигурност”, каза в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов с настояване Ирена Денева да подаде оставка.

Прехвърлянето на горещия картоф с цените на водата дойде, след като в четвъртък стана ясно, че ВиК дружества обявяват едно по едно нови цени от 1 март. Това става възможно, тъй като в края на миналата година КЕВР разреши да има нови тарифи на почти всички водни оператори, но от 1 януари. Голяма част от компаниите обаче не вдигнаха цените, защото тогавашният регионален министър Иван Иванов призова директорите да ги отложат, за да не съвпадне това с въвеждането на еврото. Той обаче не им посочи кога точно могат да въведат по-високите тарифи. Апелът на Иванов не бе незаконен, защото КЕВР определя пределни цени, но ВиК операторът може да продава и под тях.

В петък в парламента бившият регионален министър Иван Иванов отново заяви, че компаниите може да задържат цените. Според него имало възможност да се приложат други мерки, каквито са били използвани по време на редовното правителство, за да се предотврати повишението. Иванов призова регионалното министерство и ВиК дружествата да спрат ръста на цената.

Премиерът Андрей Гюров обаче видя заговор в задържането на цените с няколко месеца,

за да избухне в ръцете на служебното правителство

Коментарът му бе след срещата с Бонева, икономическата министърка Ирина Щонова и енергийния министър Трайчо Трайков, който пък бе извикан заради високите сметки за ток.

В момента служебното правителство е изправено пред същата дилема - ако реши да нареди на ВиК дружествата да задържат новите цени с още три месеца, същата бомба ще избухне при редовното правителство, избрано след изборите на 19 април. Не е ясно

колко време още водните дружества ще могат да издържат

със старите цени, защото много от тях изпълняват европейски проекти и трябва да отговарят на определени финансови критерии, за да се възползват от средствата.

“Случаите са индивидуални за всяко ВиК, най-вероятно единствено дружествата във Враца, Пловдив и Русе, които са в по-добро финансово състояние, могат да карат така още известно време, но за останалите е проблематично. Не забравяйте, че водният бранш има договор със синдикатите за колективното трудово дотоваряне и

фирмите вече индексираха заплатите от 1 януари,

защото това беше калкулирано в новите цени”, каза пред “24 часа” Иван Иванов, председател на Българската асоциация на водните дружества.

Той припомни също така, че освен поскъпване на водата в по-голямата част от страната същото решение на КЕВР предвижда и намаление на цените в няколко града, които вече са се възползвали от това.

Трайчо Трайков пък припомни след срещата с Гюров, че през 2009 г. е бил в същата ситуация, когато беше за първи път енергиен министър в първия кабинет на ГЕРБ,

само че с цената на парното

Предходният му колега наредил през 2008 г. на “Топлофикация София” да не се възползва от цените, които енергийната комисия ѝ е разрешила. Мотивът бил, че се задавали избори. Тогава “Топлофикация София” натрупала дълг от 800 млн. лв., който оттогава я тегли към дъното, а Трайков сега виждал в ситуацията с водата много голяма аналогия.

Относно сметките за ток енергийният министър коментира, че по данни от КЕВР в много малък процент от сигналите има нарушение, но и един клиент да е ощетен, трябва да бъде компенсиран. Ако констатираме умишлено нарушение на правилата, има законови глоби, каза още Трайков

И даде данни за по-високото потребление през декември спрямо ноември. Трите електродружества продали повече ток - “Електрохолд” - с 33%, “Енерго про” - с 47%, ЕВН - с 41%. А за януари съответно с 14,5, с 14,3 и с 16,2% повече.

Междувременно от енергодружествата предупредиха, че и февруарското потребление на ток е било завишено, т.е. по всяка вероятност

и тези сметки ще са по-високи от обичайното

Министърката на икономиката Ирина Щонова, която също присъства на срещата с Гюров, докладва, че КЗП изискала информация от ЕРП-тата. “За нас е важно не само как отговарят на жалбите, а и самите дружества да проявят инициатива и когато видят, че има грешка, те сами да я поправят”, каза тя.

В четвъртък Щонова сезира КЗП, която

стартира проверки на място в офисите на трите дружества

Регулаторът ще установява начинът на разглеждане от електроснабдителните дружества на постъпилите жалби, произнасянето по конкретните сигнали и начина на решаване на възникналите спорове. Целта е да се гарантира в най-висока степен защитата на потребителите.

Изискана е информация за администрирането на жалбите от енергийните оператори – колко са получените, кои от тях считат за основателни, респективно колко са удовлетворени и как, в какво се изразяват оплакванията на потребителите и др. Изискани са и сключени типови договори за електроснабдяване и общите условия към тях.