За 450 дни бивш министър създаде реплика на легендата Renault 5 Turbo Maxi

Направили сме рали автомобил с историческа визия и със съвременна технология, казва Георги Гвоздейков

Понякога мечтите не се сбъдват сами, ние ги изграждаме. Детайл по детайл, идея по идея, грешка по грешка. Да създаваш проект от нулата, е смелост да повярваш, когато още нищо не се вижда, и да продължиш, когато пътят е абсолютно неясен.

Това написа във фейсбук Георги Гвоздейков и показа изработената от него реплика на култовия рали автомобил от 80-те години Renault 5 Turbo Maxi. Произвел я е заедно с приятел за 450 дни, защото това е все пак занимание извън работата, с която си изкарва прехраната.

Бившият министър на транспорта сега се е посветил на хоби, чиято основа е в миналото му на автомобилен състезател. Името му се завъртя сред избраниците на служебния премиер Андрей Гюров за поста отново на служебен министър, но засега пътят му е не към сградата на ул. “Дякон Игнатий” в София, а към родния му град Твърдица, където той въплъщава идеята си заедно със съмишленик.

Гвоздейков казва, че има много такива екстравагантни идеи, а интересът му към конструирането е отдавна, завършил е проектиране все пак. “Трябва и малко талант, въображение, пространствено мислене и да знаеш какво правиш”.

Но защо точно реплика на Renault 5 Turbo Maxi?

Справка в интернет показва, че тази кола печели през 1981 г. ралито в Монте Карло с пилот Жан Раньоти и навигатор Жан-Марк Андрие. Със същия екипаж година по-късно е първа в 26-ата обиколка на Корсика. В новата си версия - Renault 5 Turbo Maxi, през 1985 г. печели 29-ата обиколка на Корсика, година по-късно с пилот Гоясим Моутиньо и навигатор Едгар Фортес печели Rallye de Portugal. У нас с такъв автомобил се е състезавал Илия Чубриков.

Легенда я нарича Гвоздейков, човекът, който първи е решил да направи нейна реплика от композитни материали. Според него

в света са останали десетина оригинални коли

и са много скъпи

Вероятно струват между 500 и 800 хил. евро, зависи от състоянието на колата, кой я продава, къде е, каква е историята ѝ, кой я е управлявал. Феновете на този автомобил са много.

“Идеята ми беше, че в един момент тези коли, които вече не се произвеждат, изчезват. За да прекъснем това изчезване, създавам възможност да произведем автомобила от друг материал, по друга технология, но същия”, обяснява той.

За да се направи репликата, трябва донор - стара кола. Трябва да намериш такъв автомобил, да речем, Renault 5 от 80-те години, за да можеш върху него да изградиш самата реплика, да го направиш визуално да изглежда като Renault 5 Turbo Max или Renault 5 Turbo.

Гвоздейков добавя, че са

построили автомобила едно към едно като оригинала,

но от композитни материали

Първо са направили модел от метал, а по него матрици, калъпи за конструкцията. От тях вече може да се произведат десетки такива коли. Концепцията била да се изгради от друг материал, а не от ламарина, така цялото тяло на автомобила е от композит.

Бившият министър обяснява, че това са съвременни материали, които се използват в автомобилостроенето, в самолетите, в корабостроенето. Спортните коли от Формула 1 са направени от такъв материал, леките самолети - също. Големите луксозни яхти са от композит. Това са смоли, карбонови платове, кевларени платове, полиестерна смола, епоксидна смола. Композитните материали са с много добри показатели на здравина, якост, гъвкавост, издръжливост. За разлика от метала не стареят, не се разтягат, леки са.

“И ако утре ми трябва да направя друга кола, ще я изградя за една седмица”, казва Гвоздейков.

Вътре в този композит е вградено металното шаси, което е и предпазна клетка - изискване за състезателните автомобили. Направено е по най-съвременните изисквания на Международната федерация по автомобилизъм. Спазени са всички съображения за безопасност.

За интерпретацията на Renault 5 Turbo Maxi са използвани съвременният турбо двигател HR13, разработен от Renault Sport специално за рали с работен обем 1,33 куб. см и мощност от 200 к.с.

Разработена за този автомобил е секвенциална скоростна кутия с шест предавки. Произведена е от фирма в Чехия, но по изисквания. Колата се кара без съединител, предавките са само напред и назад. “Направили сме рали автомобил с историческа визия и със съвременна технология”, обяснява Гвоздейков.

Репликата е наречена R5T.

На шасито на колата той е оставил автограф и дата

- чете се 01.10.2025 г.

Преди два-три месеца един англичанин постнал снимки на реплика на друг автомобил и написал: Как никой не се сети да направи такова тяло на Renault 5 Turbo?" Тогава чех, който знае за заниманията на бившия министър, написал: “Георги Гвоздейков, покажи им”.

Производството на автомобила е почти завършено и предстоят тестове, настройки, за да се види как ще се държи, дали има нужда да се правят подобрения, за да се постигнат очакваните резултати, за да може да участва в рали. Това вероятно ще започне от лятото.

“Изключително горд съм, защото съм първи в тази индустрия, който проектира и изгражда цялото тяло на Renault 5 Turbo Maxi със съвременна композитна технология, замествайки ламарината и металните конвенционални сглобки”, написа Гвоздейков.

Репликата на легендата е само начало. Гвоздейков се е върнал на работа в каргоавиацията, но има идеи, свързани с дронове, с летящите коли и с още иновации. Преди това обаче иска да направи реплика на друга легенда, но още я пази в тайна.

