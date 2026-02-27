ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК назначи Районните избирателни комисии за Пловд...

БНБ: 87% от левовете са изтеглени от обращение

Към 27 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

Към отчетната дата извън касите на Българската народна банка остават 3.9 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 87% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г., съобщиха от Българската народна банка (БНБ) на сайта си, 

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия*) към същата дата са на обща стойност над 7.5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България.

