Списание "Космос" и "24 часа" полетяха със SpaceX с легендарния астронавт Пеги Уитсън (Видео)

Възпоменателна марка, издадена от Атлантическия клуб в България и HELLO SPACE | Bulgaria Calling, успешно се завърна на Земята след знаково пътешествие на борда на мисията Axiom- 4. По някакъв своеобразен начин това бе воаяж в условия на нулева гравитация и за списание "Космос" и вестник "24 часа", чиито лога стоят на марката. Любопитното е, че на нея стои подписът на командир Пеги Уитсън, един от легендарните астронавти на НАСА и Axiom.

Тя не само че е първата жена командир на Международната космическа станция, а и в сметката й се мъдрят респектиращ брой дни над Земята - цели 695.

"Този исторически полет отбеляза важен момент, като отнесе символичната марка в Космоса, където тя бе заснета на фона на величествения образ на нашата планета, преди да се завърне безопасно на Земята", посочиха от Атлантическия клуб. (Видео от полета можете да видите тук и тук.)

Според тях марката представлява повече от колекционерски артефакт – "тя олицетворява пионерския дух на България и дългогодишния ангажимент към вдъхновяването на младите хора чрез STEAM образованието (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). С над 30 години визионерско лидерство Атлантическият клуб в България последователно насърчава иновациите и стратегическото мислене, целящи да подготвят следващото поколение с уменията и вдъхновението, необходими за изграждането на бъдещето". Пощенската марка, на която стоят логата на сп. "Космос" и "24 часа" е заснета от борда на Международната космическа станция. Подписана е от командир Пеги Уитсън. СНИМКА: АТЛАНТИЧЕСКИ КЛУБ

Тази възпоменателна марка символизира отдадеността към дългосрочни цели и подчертава продължаващата мисия на организацията: да насърчава младите българи да мечтаят смело, да надхвърлят привидните ограничения и да допринасят за пътя на човечеството към Космоса и отвъд.

„Нашата визия винаги е била да вдъхновяваме младите българи и да им помогнем да осъзнаят, че това, което изглежда недостижимо днес, е постижимо утре - заяви д-р Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България. - Като изпратихме нашата възпоменателна марка в Космоса, ние не само отдаваме почит на гордата история на България като шестата космическа нация, но и разпалваме въображението на бъдещите ни астронавти, учени и нобелови лауреати."

Тази марка полетя в Космоса на борда на SpaceX Dragon Grace, изстрелян в 2:31 ч. източноамериканско време в сряда, 25 юни 2025 г., от стартов комплекс 39A в Космическия център „Кенеди" във Флорида.

Командир Пеги Уитсън, пилот Шубханшу Шукла и специалистите по мисията Славош Узнански-Вишневски и Тибор Капу съставляваха екипажа на историческата мисия Ax-4 – четвъртата частна астронавтска мисия до Международната космическа станция.

Екипажът на Ax-4 прекара повече от 20 дни в Космоса, обикаляйки Земята 320 пъти на височина от 250 сухопътни мили със скорост над 17 000 мили в час, изминавайки приблизително 8,4 милиона мили, преди приводняването във вторник, 15 юли 2025 г., в 5:31 ч. източноамериканско време край западното крайбрежие на Сан Диего.

Пътешествието на марката бе част от мисията Axiom - 4, която също влезе в историята, като съдейства за завръщането на пилотираните космически полети за Индия, Полша и Унгария. Това беше вторият в историята пилотиран космически полет за тези държави и първият им до Международната космическа станция – още едно доказателство за ролята на Axiom Space в разширяването на глобалния достъп до ниска околоземна орбита.

"Полетът на възпоменателната марка е пряко свързан с ежегодния младежки научен фестивал „HELLO SPACE | Bulgaria Calling", организиран от Атлантическия клуб в България и Националния Space & STEAM клъстер - уточняват оттам. - Шестото издание на фестивала, което ще се проведе на 26 юни 2026 г. в София Тех Парк, ще представи марката и нейната история пред публиката, като продължи да ангажира хиляди български младежи чрез интерактивни преживявания, работилници и срещи с астронавти."

„Нашата цел е да запалим страст към STEAM сред младите хора", допълват организаторите на фестивала, „като покажем от първо лице, че Космосът не е далечна и недостижима мечта – той е дестинация, до която могат да достигнат чрез любопитство, знание и решителност."

За Атлантическия клуб в България

Вече повече от три десетилетия Атлантическият клуб в България е в авангарда на иновативното мислене, насърчава международния диалог и утвърждава ролята на България на глобалната сцена. Клубът остава отдаден на мисията да овластява младите хора и да насърчава мира и сътрудничеството чрез знание и иновации.

HELLO SPACE | Bulgaria Calling е инициатива на Атлантическия клуб в България и Националния Space & STEAM клъстер, насочена към насърчаване на образованието в STEAM областите чрез интерактивни събития и директни срещи с лидери в науката и технологиите. Годишният фестивал вдъхновява младите хора да изследват нови хоризонти и да преследват амбициозни цели в космическите изследвания и научните открития. Шестото издание през юни 2026 г. в София Тех Парк ще представи историческото космическо пътешествие на българската възпоменателна марка.