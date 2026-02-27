Разнопосочно приключи последната февруарска сесия на европейските борси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа приключиха последната сесия за февруари с разнопосочна тенденция и някои рекорди след по-добри от очакваното корпоративни резултати, докато книжата на водещи банки поевтиняха на фона на опасения за кредитното представяне и влиянието на изкуствения интелект, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 прибави 0,59 на сто до 10 910,55 пункта.

Във Франкфурт DAX остана почти в равновесие с минимална загуба от 0,02 на сто до 25 284,26 пункта, а парижкият САС 40 отстъпи 0,47 на сто до 8580,75 пункта.

Общоевропейският STOXX 600 закри с повишение от 0,1 на сто до 633,85 пункта, като седмичният му растеж е 0,5 на сто. Така индексът отбеляза най-дългата си поредица на месечен растеж от 2012-2013 г. с осем поредни повишение.

Книжата на банките обаче днес поевтиняха с 1,7 на сто, отбелязвайки най-рязкото поевтиняване от две седмици.

Голяма част от февруарската търговия бе доминирана от опасения, породени от новите инструменти с ИИ, които могат да нарушат традиционните бизнес модели и да намалят печалбите. Силно влияние оказа и несигурностт аоколо митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той наложи нови глобални мита. Въпреки това инвеститорите се успокоиха от цялостното подобряване на корпоративните перспективи в Европа.