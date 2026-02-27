БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките, към 31 декември 2025 г.

Българската народна банка (БНБ) публикува днес средния размер на таксите към 31 декември 2025 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение 1 към Наредба 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции. Това съобщават от БНБ, пояснявайки, че това е на основание чл. 120, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 35, ал. 2 от Наредба 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

За откриване на разплащателна сметка в офис на банката средният размер на таксата е 2,55 евро (4,99 лева), а за откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта - 2,08 евро (4,07 лева). За обслужване на разплащателна сметка в офис на банката средният размер на таксата е 2,18 евро (4,27 лева ) на месец. За обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката средният размер на таксата е 1,26 евро (2,47 лева) на месец. За закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване, средният размер на таксата е 1,74 евро (3,41 лева).

Средният размер на таксите за услугите по приложение 1 към чл.34 от Наредба 3 на БНБ може да се види тук.

От БНБ посочват, че публикуваните днес (27 февруари) данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение 1 към чл. 34 от Наредба 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, са изчислени на база информация към 31 декември 2025 г., подадена от 17 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители.

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение 1 към чл. 34 от Наредба 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба 3 на БНБ, най-късно до 1 юни 2026 г. съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба 3 на БНБ, се посочва още в съобщението.